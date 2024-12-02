Более 100 3D-моделей кабелей в техническом справочнике RusCable

Технический справочник на портале RusCable стал еще мощнее: в него загружено более 100 высококачественных 3D-моделей кабельной продукции, созданных студией RC3D (подразделение медиахолдинга "РусКабель"). Это не просто изображения — это невероятно детализированные рендеры, которые позволяют рассмотреть кабель с любой стороны, показать внутреннюю структуру, особенности конструкции и даже такие нюансы, как шаг скрутки. Теперь производители, дилеры и дистрибьюторы могут видеть продукцию в лучшем исполнении, доступном на рынке. Эти модели уже используются для каталогов, презентаций, сайтов и выставочных стендов. Вы можете оценить, как впечатляюще это смотрится, прямо сейчас, зайдя в раздел справочника на RusCable.ru.

Выгодные условия в декабре

Студия RC3D предлагает уникальные условия для своих клиентов: заключите договор на создание 3D-моделей на 2025 год в декабре и получите скидку 15%. Это особенно актуально, потому что с 1 января 2025 года цены на услуги RusCable и студии RC3D вырастут.

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Обратите внимание, что акция распространяется только на создание статичных 3D-моделей и не включает 3D-анимацию.

Технический справочник RusCable продолжает развиваться, предоставляя своим пользователям лучшие инструменты для работы. Если вы хотите выделить свою продукцию и сделать упор на визуальный маркетинг, услуги студии RC3D — это надежное и эффективное решение.

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