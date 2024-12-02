Распредсети Донбасса и Новороссии объединит СТСО

Правительство РФ решило зарегистрировать в Донецкой Народной Республике (ДНР) системообразующую сетевую организацию (СТСО), объединяющую сетевое хозяйство новых субъектов России, заявил ТАСС министр угля и энергетики республики Денис Епифанов.



В административном центре ДНР – Донецке в 2025 году появится головное предприятие, которое в соответствии с законодательством России будет выполнять функции СТСО. Оно станет управлять распределительными сетями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.



Создание СТСО – часть масштабной энергореформы на Донбассе. Компания будет зарегистрирована в качестве акционерного общества со стопроцентным пакетом акций в федеральной собственности.



Как отметил министр, упрощение управленческого процесса и налаженное финансирование энергетической системы положительно скажется на конечном потребителе.



Проведение реформы в области генерации энергии в четырёх новых субъектах России стартовало в 2023 году, а сроки окончательного перехода в правовое поле РФ установлены до 2026 года, сообщил Денис Епифанов.