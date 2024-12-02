Ростовский филиал «Россети Юг» примет на баланс около 9 тыс. единиц электрооборудования

02 дек. 2024, 14:00:12
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Россети Юг
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В рамках исполнения функций системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на территории Ростовской области компании «Россети Юг» предстоит принять в безвозмездное пользование около 9 тыс. условных единиц оборудования, включая линии электропередачи и трансформаторные подстанции. В результате существующий объем электросетевого имущества филиала «Ростовэнерго» увеличится более чем на 3,5%.

Соответствующие данные получены на основании анализа состояния бесхозяйных сетей и электросетевых активов предприятий, утративших статус территориальных сетевых организаций, в результате инвентаризации имущества иных собственников. По большей части это изношенное оборудование, не обслуживаемое своевременно на протяжении долгого времени. Техническое состояние энергообъектов не соответствует техническим регламентам, наработанным годами крупными сетевыми компаниями. Наиболее очевидной проблема становится при возникновении технологических нарушений после непогоды. Дальнейшая эксплуатация такого оборудования возможна только после проведения ремонтов.

Напомним, в сентябре 2024 года вступили в силу изменения в закон «Об электроэнергетике», согласно которым СТСО являются единым центром ответственности за надежное электроснабжение на объектах распределительной сети регионов. Они будут работать в режиме «одного окна» для потребителей и энергосбытовых организаций. Статус СТСО позволит «Россети Юг» эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования в регионах присутствия. С января 2025 года по решению региональных штабов «Россети Юг» смогут принимать участие в ликвидации технологических нарушений как на бесхозяйных энергообъектах и объектах иных собственников, так и на объектах сторонних энергокомпаний, которым требуется помощь в нештатных ситуациях.

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