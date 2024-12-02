В Сургуте модернизировали освещение крупных спортивных объектов

Стадион «Спортивное ядро» и 5-километровая лыжероллерная трасса на Югорском тракте – спортивная доминанта Сургута. Благодаря модернизации системы освещения объектов спортшколы «Аверс», реализованной по энергосервисному контракту АО «Газпром энергосбыт Тюмень», излюбленные места горожан для активного отдыха и спорта стали еще привлекательнее, светлее и комфортнее.

Натриевые светильники энергетики заменили на 114 современных энергоэффективных светодиодных. Это позволило качественно улучшить инфраструктуру единственного в Сургуте стадиона и круглогодичной лыжероллерной трассы. Разница в потреблении электроэнергии светодиодными светильниками дает фактическую возможность снизить объем электропотребления на нужды освещения объекта на 65% по сравнению с базовым потреблением за 2023 год. При этом после завершения 7 летнего контракта вся экономя остается спортшколе «Аверс». Стоимость проекта составляет порядка 7 млн рублей.

– Энергосервисный контракт – один из механизмов государственно-частного партнерства, который позволяет модернизировать инженерную инфраструктуру объектов бюджетной сферы без привлечения дополнительных финансовых средств. Мы устанавливаем энергоэффективное оборудование и за счет сбережения ресурса осуществляется возврат вложений инвестору, – пояснил заместитель генерального директора АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по производственным вопросам Владимир Корабельников.

Одним из первых, в начале снежного сезона, новый облик лыжероллерной трассы оценил депутат Думы ХМАО-Югры Игорь Бруслиновский. На спортивных объектах он частый гость: зимой катается на лыжах, летом – на лыжероллерах:

– Катаясь на этой трассе летом, заметил: одна лампочка горит, четыре – нет. Задал вопрос руководству «Аверса». Мне ответили: не беспокойтесь, к зиме трасса будет как новогодняя елка. Помимо красоты мы должны понимать, что качественное освещение – это в первую очередь безопасность. Здесь тренируются сургутяне всех возрастов, вход свободный. Благодарю всех причастных, и подрядчиков, и заказчиков, и хозяев объекта! Хочу пожелать всем спортсменам, всем людям, которые будут заниматься на этой прекрасной трассе, энергии и огромного удовольствия. Лично я теперь испытываю «щенячий восторг» от тренировок на свежем воздухе.

Заметно светлее стало и в помещениях спортшколы «Аверс» на улице 50 лет ВЛКСМ, где тренируются волейболисты, баскетболисты, теннисисты. Суммарно школу посещают порядка 800 сургутян школьного возраста, в том числе дети с ОВЗ. В рамках энергосервисного контракта в здании общей площадью 2800 м2, а именно в игровых залах, кабинетах, служебных помещениях установили 630 энергоэффективных светильников. Они потребляют значительно меньше электроэнергии.

– Модернизация системы освещения проходила в сентябре, совпала с началом нового сезона работы учреждения. Огромное спасибо подрядчикам, что вошли в положение: монтаж прошел без остановки для тренировочного процесса, в выходные дни и даже, бывало, в ночное время. Отработали в срок и качественно. У нас стало гораздо светлее, это заметили и взрослые, и дети, – поблагодарил Евгений Подзолков, директор МБУ ДО СШ «Аверс».

Вложение инвестиций в инженерную инфраструктуру трех объектов муниципального учреждения «Аверс» – не единственный пример успешного сотрудничества в рамках энергосервисного контракта. За 10 лет АО «Газпром энергосбыт Тюмень» модернизировало освещение в Сургуте и Сургутском районе на 133 объектах образования, спорта, культуры, на общую сумму 209 млн рублей. Цифры по ХМАО-Югре – порядка 300 объектов, в светлое настоящее и будущее югорчан инвестировано порядка 500 млн рублей.