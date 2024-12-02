В октябре на Досках решения проблем ХКА зафиксировали 96 проблем, 64 из которых успешно решены

В октябре на Досках решения проблем зафиксировали 96 проблем, 64 из которых успешно решены. Среднее время устранения – 9 дней.

В Томске одна из проблем зафиксирована в цехе №6. На оборудовании обнаружили расхождение задаваемых и фактических температур в пределах от 5°C до 20°C. Это могло привести к подгоранию резин, появлению брака и дополнительных отходов.

Причину нашли не сразу: кабели от термопар-приборов, определяющих фактическую температуру на разных зонах головки, приводили к такой погрешности. Были заказаны новые термокомпенсационные кабели для термопар. После их установки все вернулось в норму, фактическая температура стала соответствовать заданной.

На кольчугинском предприятии на одной из установок для нанесения специального лакового покрытия на оболочку кабелей и проводов случались сбои в работе вытяжки. Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления проанализировали состояние вытяжки, нашли причину неисправности и устранили ее.

Доска решения проблем – инструмент Бизнес-системы для выявления и наглядного отображения проблем, возникающих на предприятии.

ПРОБЛЕМА – любое отклонение от нормального состояния, которое необходимо устранить.

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