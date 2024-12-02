«Инкаб» презентовал линейку продукции для пассивной инфраструктуры центров обработки данных
02 дек. 2024, 17:30:08
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На прошедшем 26 ноября в Екатеринбурге форуме завод "Инкаб" впервые презентовал линейку продукции для пассивной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) под маркой "Инкаб.Тектон".
В ходе деловой программы форума ключевые специалисты и представители отрасли рассмотрели экономические, организационные и технические вопросы создания современной цифровой инфраструктуры. Особое...
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Новый сертификат — новые возможности: Чувашкабель подтверждает качество своей продукции
02 дек. 2024, 17:15:09
Завод Чувашкабель получил сертификат соответствия № РОСС RU.31313.04ЖУГ0.ОС10.02.1056 на силовые кабели марки АПвБШп(г) в соответствии с техническими условиями ТУ 16.К71-277-98. Этот сертификат подтверждает высокое качество продукции и её соответствие современным стандартам и требованиям. Кабели марки АПвБШп(г) используются в разных областях, таких как энергетика, строительство и промышлен...
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«ЗЭТО» на «Electricity Algeria expo 2024»
02 дек. 2024, 17:00:09
«ЗЭТО» принял участие в выставке «Electricity Algeria Expo 2024». Это событие стало важным шагом для расширения присутствия «ЗЭТО» на международном рынке и укрепления деловых связей. Участие в «Electricity Algeria Expo 2024» позволило «ЗЭТО» установить новые деловые контакты и обсудить перспективы сотрудничества с представителями...
Команда ETS Energizer выступила на Международном инженерном чемпионате CASE IN
02 дек. 2024, 16:45:09
Команда ETS Energizer успешно выступила на дистанционном этапе Международного инженерного чемпионата CASE IN. Выступление проходило на тему «Внедряя бережливость: от организационной гибкости к устойчивому развитию производственного предприятия». Команда ETS Energizer «внедряла» цифровую модель ТЭЦ №1 НМЛК, также подготовив геймифицированное приложение и некоторые техноло...
В октябре на Досках решения проблем ХКА зафиксировали 96 проблем, 64 из которых успешно решены
02 дек. 2024, 16:30:09
В октябре на Досках решения проблем зафиксировали 96 проблем, 64 из которых успешно решены. Среднее время устранения – 9 дней. В Томске одна из проблем зафиксирована в цехе №6. На оборудовании обнаружили расхождение задаваемых и фактических температур в пределах от 5°C до 20°C. Это могло привести к подгоранию резин, появлению брака и дополнительных отходов. Причину нашли не сра...
Представители государственного управления и бизнеса Казахстана посетили завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
02 дек. 2024, 16:15:09
25 ноября завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ посетили заместитель акима Кызылординской области Республики Казахстан Зебешев Ардак Темирханович, первый секретарь посольства РК в РФ Абдужапаров Руслан Нурманбекович и вице-президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Кожаниязов Серик Салаватович. Визит высокопоставленных гостей в ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ был организован с целью укрепления экономических связей...
Как добиться стабильного развития в сложных экономических условиях — опыт IEK GROUP представлен на форуме «Эксперт РА»
02 дек. 2024, 16:00:09
Финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев принял участие в форуме «Будущее облигационного рынка», который организовало рейтинговое агентство «Эксперт РА». В своем выступлении Михаил Горбачев рассказал об успешных выпусках облигаций компании и о том, какой путь IEK GROUP прошла за последние годы: «Мы уже не просто ком...
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Группа ПОЛИПЛАСТИК проводит бесплатный вебинар по особенностям свариваемости полимеров
02 дек. 2024, 15:45:09
Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ) приглашает проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, главных инженеров, а также специалистов технического надзора и служб ПТО принять участие в БЕСПЛАТНОМ вебинаре по теме «Структура и свойства полимеров. Свариваемость полимеров». Мероприятие состоится 5 декабря...
Испытания на электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля под торговой маркой «PowerMax»
02 дек. 2024, 11:00:00
Продолжаем рассказывать о новой линейке кабеля под торговой маркой «PowerMax». Сегодня проведем испытания на электрическое сопротивление токопроводящей жилы. Смотрите, как показали себя при тестировании заявленные Кабельным Заводом «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» улучшенные характеристики токопроводящей жилы. Таких показателей удалось достичь за счет номинального сечения жилы и улучшен...
«Кавказкабель» отметил День Кабельщика международной поездкой и подвел промежуточные итоги двух лет работы
02 дек. 2024, 10:45:03
День работников кабельной промышленности — это не только повод отдать дань уважения трудовым достижениям, но и важная веха в развитии нашего предприятия. Поэтому профессиональный праздник у сотрудников завода ООО «Кавказкабель» прошел в зарубежном турне в столице Грузии – Тбилиси. В рамках конференции, собравшей акционеров, топ-менеджмента и руководителей структурны...
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Электрощит Самара представит флагманские разработки на Форуме «Электрические сети»
02 дек. 2024, 10:30:02
3–5 декабря компания Электрощит Самара примет участие в Международном форуме «Электрические сети», который состоится в Москве, МВЦ «Крокус-Экспо». Компания Электрощит Самара представит флагманское изделие - комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией СЭЩ-80-10Н, а также новые продукты: КРУ с воздушной изоляцией СЭЩ-85 и компактные распределительн...
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Завод «Оптиковолоконные Системы» вошел в топ-5 молодежных работодателей Республики Мордовия
02 дек. 2024, 09:15:00
По результатам исследования среди промышленных предприятий Республики Мордовия завод «Оптиковолоконные Системы» вошел в топ-5 промышленных молодежных работодателей. Исследование инициировано Государственным комитетом по делам молодежи Республики Мордовия совместно с Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия и состояло из трёх этапов: анкетирова...
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию радиочастотных кабелей
02 дек. 2024, 09:00:07
На основании Закона РФ "О сертификации продукции и услуг", проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия: № 04ИДЮ139.RU.С00035 со сроком действия с 18.11.2024 по 17.11.2027 на кабель радиочастотной марки РК 50-2-13 изготавливаемый по ГОСТ 11326.15-79. РК – радиочастотные коаксиальные кабели предназначены для соединения передающих и...
Специалисты Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжают совершенствовать свою разработку, предлагая заказчикам различные модификации БЭС
29 нояб. 2024, 14:45:03
В линейке БЭС (Быстровозводимые электрические сети) появилась новая модификация – в закрытом корпусе. Презентация модифицированной БЭС состоялась на конференции Военно-инженерной академии имени Д.М. Карбышева. Закрытый корпус автомобильного прицепа позволяет использовать комплект при неблагоприятных погодных условиях, не требует дополнительной защиты элементов в полевых условиях и экон...
День открытых дверей на производственной площадке АО «Контактор»
29 нояб. 2024, 13:00:00
В один из выходных дней ноября на производственной площадке АО "Контактор" в Ульяновске прошел уже традиционный День открытых дверей. АО "Контактор" принимал более 150 особенно важных гостей — детей сотрудников, их близких, а также воспитанников Центра выявления и поддержки одаренных детей Ульяновской области «Алые Паруса». Юные гости с энтузиазмом окуну...
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Кольчугинский «Электрокабель» оказал помощь в благоустройстве города
29 нояб. 2024, 12:15:00
При финансовой поддержке завода «Электрокабель» завершилась реализация двух благотворительных инициатив в г. Кольчугино – благоустройство площади купца Кольчугина и территории городского кладбища. На площади произведено асфальтирование территории, поднят уровень колодцев до уровня профиля дорожного полотна, установлены новые бордюры и сделан сход для воды. Площадь благоустройс...
Двое сотрудников Завода «Энергокабель» награждены в ноябре
29 нояб. 2024, 11:30:00
В ноябре 2024 года сотрудники АО «Завод «Энергокабель» отметили свои юбилеи. Наталья Петровна Пащенко, Директор по качеству, получила Нагрудный знак Ассоциации «Электрокабель» «Заслуженный работник кабельной промышленности» и благодарность завода. Мария Александровна Алексеева, Начальник отдела кадров, получила Почётную грамоту Московской областной д...
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«Камкабель»: Пять лет успешного развития франшизы
29 нояб. 2024, 11:15:00
В 2019 году компания «Камский кабель» запустила направление франчайзинга, представив осенью новую франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции под брендом «Камкабель». В 2024 году проект отметил пятилетие успешной работы. За этот срок под брендом «Камкабель» было открыто более 45 магазинов в 23 регионах России, а также в...
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ЭМ-КАБЕЛЬ приглашает на Международный форум «Электрические сети»
28 нояб. 2024, 15:30:00
3-5 декабря в Москве пройдет крупнейший Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» Это мероприятие – неизменное место ежегодной встречи потребителей, дистрибьюторов и производителей электротехнического оборудования, элементов ЛЭП, средств автоматизации, связи, диагностики оборудования и ЛЭП, учета электроэнергии, программного обеспечения, образовательных учреждений и...
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Режкабель стал участником семинара ВНИИКП
28 нояб. 2024, 14:45:08
С 18 по 21 ноября представители Режевского кабельного завода приняли участие в семинаре ВНИИКП, посвященном производству кабелей и проводов различного назначения. Участники обсудили ключевые аспекты отрасли, включая: производство силовых кабелей среднего и высокого напряжения; особенности пожаробезопасных кабелей и проводов; классификацию кабельных изделий и методы их изготовления; тех...
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Кабель Hyperline UUTP4R-C5E уже на складе
28 нояб. 2024, 14:00:02
Hyperline UUTP4R-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 - кабель, произведённый в России, с системной гарантией 25 лет. Кабель не распространяет горение при групповой прокладке, что подтверждено обязательным пожарным сертификатом по 123-ФЗ (исполнение - нг(А)-HF). Весь процесс производства контролируется по строгим стандартам Hyperline, что гарантирует высокое качество и надёжность продукта. Подробное описание...
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