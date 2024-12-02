Правительство выделило 2,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в регионах

Правительство продолжает финансировать развитие дорожной инфраструктуры в регионах. До конца 2024 года несколько субъектов получат дополнительное финансирование на строительство и ремонт автомагистралей, а также искусственных дорожных сооружений. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 2,6 млрд рублей подписано.

Дополнительные средства из дорожного фонда будут направлены в Мордовию, Северную Осетию, Татарстан, а также в Архангельскую, Владимирскую, Волгоградскую, Калининградскую, Свердловскую и Ульяновскую области.

«Принятое решение поможет ускорить строительство в регионах, включая реконструкцию моста в Северной Осетии, сооружение Рпенского проезда во Владимире и путепровода через реку Инсар в Мордовии», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 2 декабря.

Строительство автодорог и мостов – часть работы по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы», а также национального проекта «Безопасные качественные дороги».