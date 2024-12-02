«ЗЭТО» на «Electricity Algeria expo 2024»

В октябре на Досках решения проблем зафиксировали 96 проблем, 64 из которых успешно решены. Среднее время устранения – 9 дней. В Томске одна из проблем зафиксирована в цехе №6. На оборудовании обнаружили расхождение задаваемых и фактических температур в пределах от 5°C до 20°C. Это могло привести к подгоранию резин, появлению брака и дополнительных отходов. Причину нашли не сра...