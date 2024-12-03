Компания «Россети Волга» более чем вдвое увеличила вложения в электросетевой комплекс Чувашии

03 дек. 2024, 17:40:19
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Россети Волга
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В 2024 году ПАО «Россети Волга» инвестировало в электрические сети республики более 1,8 млрд рублей против 840 млн рублей в 2023 году. Об этом было заявлено на встрече Главы Чувашской Республики Олега Николаева и генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы электросетевой компании и развития электросетевого комплекса региона, деятельности Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в рамках Федерального закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). Такой организацией на территории Чувашии признан филиал «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

«Президент страны обозначил задачи на следующую шестилетку. Очевидно, что без больших проектов в электроэнергетике они просто не могут быть реализованы. Технологический суверенитет, сервис и цифровизация, качество жизни граждан и многие другие направления напрямую связаны с надежностью энергообеспечения», - отметил Олег Николаев.

Стороны обсудили ход строительства новой подстанции 110/10/10 кВ «Технопарк» для электроснабжения индустриального парка в г. Новочебоксарск. Это первый построенный за много лет энергообъект такого уровня, констатировал Глава Чувашии, отметив, что он станет драйвером нового экономического и промышленного развития города – спутника.

В настоящее время там завершается строительство и монтаж оборудования, значительная часть которого произведена в республике.

«Сотрудничество энергокомпании и Чувашии приносит свои результаты. Наше взаимодействие делает еще более эффективным тот факт, что при строительстве и реконструкции энергообъектов компания широко использует продукцию мощного электротехнического кластера Чувашии. Уверен, что впереди у нас еще более масштабные совместные проекты по развитию энергетической основы экономики республики», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.

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