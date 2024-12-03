Ожидание “холодной зимы” в экономике, инициативы и новые проекты. Итоги собрания правления Ассоциации “Электрокабель”

2 декабря в загородном комплексе Изумрудный лес прошло итоговое заседание правления Ассоциации “Электрокабель” в 2024 году в рамках которого были обозначены приоритетные направления работы на следующий год и представлены доклады о реализации проектов в сфере развития кабельного бизнеса. RusCable.Ru эксклюзивно публикует тезисы и некоторые подробности с заседания.

Дальше — хуже. Динамика отрицательного роста положительная

Президент Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков представил обновленные данные об итогах работы и состоянии кабельной промышленности в 2024 году. Похоже, что сценарий “нулевого роста” плавно переходит в снижение на несколько процентов по сравнению с 2023 годом. Кабельные заводы, предоставившие данные в Ассоциацию “Электрокабель” уже отмечают, что не ожидают роста загрузки ни в декабре, ни тем более в 1-м квартале 2025 года. Практически все сегменты кабельного рынка демонстрируют замедление. Пока не остановку, но очевидное сокращение объемов как размещенных, так и плановых заказов. Конечно на это влияет и резкое изменение курса валюты, что вызывает локальные остановки и заставляет заказчиков занимать выжидательную позицию. Тренд на “сушку” мощностей, который оформился в ноябре будет только набирать обороты. Большинству кабельных предприятий придется переходить на режим сбережения.

Системный подход к угрозам рынку

На данный момент Ассоциация “Электрокабель” — это единственная отраслевая ассоциация, которая по-настоящему занимается системной работой в сфере решения проблемы качества российских кабельных полимеров. На закрытом заседании правления обсуждались вопросы качества пожаробезопасных кабельных компаундов, которые не могут обеспечить полного соблюдения всех действующих стандартов, что создает риски для кабельного рынка и позволяет использовать это несоответствие, чтобы оказывать давление на кабельные предприятия, обвиняя их в фальсификате. Ассоциация “Электрокабель” в 2025 году будет системно подходить к вопросам оценки качества кабельных изделий сформировала фонд для финансирования и перекрестных проверок качества кабельных изделий для обеспечения независимого контроля. При этом АЭК поддерживает многочисленные рыночные инициативы по обеспечению входного контроля и продолжит собственные проекты по улучшению нормативно-правовой базы и привлечению государства для выполнения функций контроля.

В 2025 году завершится большой проект Ассоциации “Электрокабель” по внесению изменений в налоговое законодательство по введению агентского НДС на вторичную медь. Это изменение уже принято в форме Федерального закона и вступит в силу с 1 июля 2025 года. Фактически это победа над “НДС-угрозой” и устранение еще одного фактора недобросовестной конкуренции при ценообразовании на кабель. Как фактически изменение повлияет на рынок пока говорить рано, так как не до конца проработаны все механизмы реализации, включая составление списков производителей, который должен утвердить Минпромторг России. Важно отметить сам факт серьезной победы Ассоциации, который влияет на весь рынок аналогично тому, как несколько лет назад была решена проблема утильсбора. Именно системная работа Ассоциации “Электрокабель” позволила кабельному бизнесу экономить сотни миллионов рублей в год на утильсборах. Новая инициатива потенциально может обелить часть рынка и стать новым экономическим барьером для недобросовестной конкуренции.

Главным вызовом для отрасли в 2025 году станет проблема стандартизации и актуализации действующей документации для кабельных предприятий. Вопрос находится на контроле научно-технического органа АЭК - ВНИИКП. Подробнее о ситуации с гостами можно узнать из доклада.

Больше проектов и инициатив

В 2024 году в рамках Ассоциации “Электрокабель” была сформирована рабочая группа по кабельному оборудованию, которую возглавил Антон Герасимов. За несколько месяцев группа показала активную работу и были достигнуты предварительные договоренности как среди поставщиков и производителей кабельного оборудования, так и среди потребителей. Сейчас идет активный сбор информации об оборудовании, потребности в запасных частях и формируется глобальная “инвентаризация” по кабельным предприятиям, чтобы после можно было перейти к созданию финансовых или сервисных инструментов для кабельных заводов. Инициативы, реализуемые Ассоциацией “Электрокабель” привлекли внимание и представителей китайских предприятий, которые выступили с инициативой создания совместной российско-китайской ассоциации по тематике кабельного оборудования и технологий. На данный момент решения о создании подобной ассоциации не принято и, в отличие от собственной рабочей группы АЭК, пока не понятны плюсы от подобного сотрудничества. Возможно, что сохранить информацию и накапливать компетенции самостоятельно и внутри России будет более выигрышной долгосрочной стратегией.

На собрании обсуждались инициативы новых проектов для продвижения кабельного бизнеса в рамках предложенной медиастратегии Ассоциации “Электрокабель”. Планируется развивать информационное сотрудничество, готовить информационные материалы по кабельной тематике для разных аудиторий. Ассоциация “Электрокабель” долгое время была относительно закрытым объединением, но теперь достигать целей в GR-секторе и эффективно воздействовать на отрасль можно только при активной PR-поддержке и с использованием всех инструментов и способов донесения информации. В портфолио предложенных инициатив есть и образовательные проекты и издание справочных и имиджевых материалов для АЭК и ее членов. До конца 2024 года Правление проголосует за предложенные проекты, которые будут учтены и в бюджете Ассоциации “Электрокабель”.

Ожидания "холодной зимы". Настроение кабельщиков

Первое заседание правления в новом составе прошло в рабочей атмосфере сдержанного оптимизма. Все признают, что для кабельного бизнеса, как и для всей экономики наступает новый этап “холодной зимы” — когда не стоит ждать улучшений, а придется серьезно работать над тем, чтобы пережить период спада. Новогоднее настроение, к сожалению, не влияет на экономическую ситуацию для большинства кабельщиков.