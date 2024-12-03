Сергей Цивилев и Игорь Кобзев обсудили энергоснабжение Иркутской области

Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, в ходе которой были рассмотрены актуальные вопросы энергоснабжения региона.



Министр подчеркнул, что надежное обеспечение потребителей энергией остается ключевым приоритетом, а также отметил необходимость соблюдения баланса между интересами региональных потребителей, для которых электричество остается основным энергоресурсом, и надежностью энергоснабжения.

«При этом, нельзя допускать злоупотреблений низкими ценами на электроэнергию для небытовых целей», – заключил Глава Минэнерго.

Кроме того, участники встречи обсудили формирование в регионе системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Министр напомнил, что этот шаг позволит сформировать единый центр ответственности за энергоснабжение, решить вопрос бесхозяйных сетей, а также в целом повысить надежность энергообеспечения региона.