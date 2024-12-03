«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения почти 6 000 жителей Тосненского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» увеличили пропускную мощность подстанции 35 кВ «Андрианово», обеспечивающей электроснабжение жителей Тосненского района Ленинградской области.
Энергетики заменили на объекте два силовых трансформатора 4 МВА на более мощные, по 6,3 МВА каждый. Суммарная установленная мощность подстанции увеличена с 8 до 12,6 МВА. Новое оборудование обеспечит надежное электроснабжение потребителей в период зимнего максимума нагрузок.
«Работы выполнены в рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемых трансформаторов. В результате проведенных работ значительно повышена надежность электроснабжения почти 6 000 человек, проживающих в населенных пунктах Ушаки, Андрианово, Красный Латыш, Усадище, Лисино-Корпус, а также социально значимых объектов: трех школ, детского сада, водозабора, котельной, очистных сооружений»,– отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.