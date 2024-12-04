Энергетики реконструировали ЛЭП для повышения надёжности электроснабжения потребителей в СНТ «Нара-ПТО ГХ»

Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали ЛЭП для повышения надёжности электроснабжения 38 частных домов и увеличения мощности по заявке потребителя в СНТ «Нара-ПТО ГХ» в Наро-Фоминском г. о.

В конце ноября энергетики провели реконструкцию воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, пролегающей от трансформаторной подстанции ТП-610783. В ходе работ неизолированный провод был заменен на самонесущий изолированный провод СИП протяженностью 310 метров. Такой провод в распределительных сетях позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить потери электроэнергии. Энергетиками было установлено четыре опоры линии электропередачи и произведено переподключение 38 абонентов.

Работы были проведены в трехдневный срок. Реконструкция воздушной линии электропередачи позволила увеличить мощность по заявке потребителя с 5 до 15 кВт, обеспечила надежность электроснабжения и улучшение качества напряжения существующих потребителей и создала возможность для дальнейшего подключения новых абонентов в садовом товариществе.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.