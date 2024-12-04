Генеральный директор КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата
час назад
150
Время чтения ≈ 1 минута
Генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата.
3 декабря в России вспоминают подвиг Неизвестного Солдата. Это герои, чьи имена мы никогда не узнаем, самоотверженно защищали Россию, навечно вписав свой подвиг в историю нашей страны.
- В этот памятный день вместе со многими орловцами я почтил память погибших воинов, возложив цветы к вечному огню и братской могиле. – Рассказывает Сергей Кутенев. – Пусть память о том, что они сделали ради нас, навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава павшим героям!
Алюминиевая Ассоциация совместно партнерами проводит большой объем НИОКР, благодаря чему на кабельный рынок выводится инновационная продукция
час назад
28 ноября на базе ГК «Москабельмет» состоялось заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации, в котором приняли участие ведущие кабельные предприятия алюминиевой отрасли и энерготехнического холдинга ПАО «Россети». Участники мероприятия обсудили актуальные тренды применения алюминия в энергетике, вопросы стимулирования спроса на кабельную продукцию из ин...
Компания:
ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве на МФЭС-2024
час назад
3 декабря 2024 года ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» во время проходящей в Москве выставки «Международный форум электрические сети - 2024» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в разработке, создании и реализации ещё одного перспективного продукта, внедрение которого должно позволить значительно...
Компания:
Заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации прошло в «Москабельмет»
час назад
28 ноября прошло заключительное в этом году заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации России. Оно состоялось на площадке ГК «Москабельмет». Участники рынка и члены Ассоциации подвели итоги года и обсудили планы на 2025 год, в числе которых укрепление позиций алюминиевых технологий в энергетике. Мероприятие, организованное при поддержке Минпромторга, Фонда раз...
Эксперты Группы ПОЛИПЛАСТИК вошли в состав Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое РФ
2 часа назад
3 декабря состоялось заседание Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. Представители Группы ПОЛИПЛАСТИК были избраны в качестве экспертов Комиссии. На прошедшем заседании был намечен план работы данного подразделения Общественного совета на предстоящий – 2025-й год. В перечень мероприятий включены изучение отчетов...
НПП «Гиперлайн» приглашает на круглый стол в НИУ МГСУ 10 декабря
03 дек. 2024, 14:45:00
Информационные системы становятся ключевым элементом управления многоквартирными домами. С учетом современных требований к жилью и внедрения передовых технологий, приглашаем вас на круглый стол «Современные тенденции построения информационной системы в многоквартирном доме». Дата и место проведения: 10 декабря 2024 года, с 10:00 до 14:00, 9 студия Открытой сети НИУ МГСУ (возможна о...
Компания:
Кабеленесущие системы МЕКА — в Реестре Минпромторга
03 дек. 2024, 12:15:07
Кабеленесущие системы компании «МЕКА» включены в Реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Это подтверждает российское происхождение продукции и открывает возможности для участия в государственных закупках и тендерах. На протяжении 25 лет «МЕКА» предлагает рынку высококачественные кабеленесущие системы, включая лестничные и ли...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на форуме «Электрические сети»
03 дек. 2024, 12:00:07
На стартовавшем сегодня в Москве Международный форум «Электрические сети» Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет изделия медеплавильного цеха и цеха металлопроката, разнообразную кабельную продукцию и совместную разработку с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ – «Быстровозводимые электрические сети». Форум...
Компания:
РУСЭЛ представит передовые разработки на выставке «Электрические сети»
03 дек. 2024, 10:59:51
На международной выставке «Электрические сети-2024» холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) представит свои передовые разработки. Среди них – высокотехнологичное оборудование, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр российского программного обеспечения. Посетители выставки смогут ознакомиться с низковольтным комплектным устройство...
Обучение на рабочем месте: новые обучающие ролики для сотрудников кабельного завода «Паритет»
03 дек. 2024, 10:15:00
На кабельном заводе "ТПД Паритет" внедрена новая система обучения персонала. С сегодняшнего дня запущен просмотр обучающих видеороликов на участке перемотки, где установлено аудиосопровождение для восьми рабочих мест. Темы роликов охватывают ключевые аспекты работы, включая: использование принтера, оформление технической документации, методы контроля качества и устранен...
Компания:
ГК «Москабельмет» — в авторском проекте на «Москва 24»
03 дек. 2024, 09:45:13
На территории Группы компаний «Москабельмет» прошли съемки «Мегаполии» — авторской программы главного редактора телеканала «Москва 24». О кабельном предприятии рассказали в стильном и необычном выпуске, который посвящен роли заводов в жизни большого города. В объективе — трансформация Москвы «Мегаполия» на «Москва 24» &...
Инновации в энергосбережении: участие сотрудников Богословского кабельного завода в заседание Комитета по энергетике СОСПП
03 дек. 2024, 09:30:00
28 ноября 2024 в Верхней Салде прошло очередное, 14-е в этом году, открытое заседание Комитета по энергетике СОСПП. Ведущий мировой производитель титана и изделий из него, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», радушно принял у себя членов Комитета, обеспечив высочайший организационный уровень мероприятия. На заседании удалось собрать более 70 специалистов из таких регионов, как Свердловска...
Компания:
Выходим за рамки! В Москве состоялась презентация линейки электроустановочных изделий FORTE&PIANO IEK
03 дек. 2024, 09:15:03
В московском Центре дизайна ARTPLAY состоялась презентация инновационной безрамочной коллекции розеток FORTE&PIANO. Конструкцию электроустановочных изделий разработало бюро Architime Design, а в производство линейку запустила компания IEK GROUP. Показ собрал сотни талантливых российских дизайнеров и архитекторов, а также представителей СМИ. «Включаемся в ...
«Инкаб» презентовал линейку продукции для пассивной инфраструктуры центров обработки данных
02 дек. 2024, 17:30:08
На прошедшем 26 ноября в Екатеринбурге форуме завод "Инкаб" впервые презентовал линейку продукции для пассивной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) под маркой "Инкаб.Тектон". В ходе деловой программы форума ключевые специалисты и представители отрасли рассмотрели экономические, организационные и технические вопросы создания современной цифровой инфраструктуры. Особ...
Компания:
Новый сертификат — новые возможности: Чувашкабель подтверждает качество своей продукции
02 дек. 2024, 17:15:09
Завод Чувашкабель получил сертификат соответствия № РОСС RU.31313.04ЖУГ0.ОС10.02.1056 на силовые кабели марки АПвБШп(г) в соответствии с техническими условиями ТУ 16.К71-277-98. Этот сертификат подтверждает высокое качество продукции и её соответствие современным стандартам и требованиям. Кабели марки АПвБШп(г) используются в разных областях, таких как энергетика, строительство и промышлен...
Компания:
«ЗЭТО» на «Electricity Algeria expo 2024»
02 дек. 2024, 17:00:09
«ЗЭТО» принял участие в выставке «Electricity Algeria Expo 2024». Это событие стало важным шагом для расширения присутствия «ЗЭТО» на международном рынке и укрепления деловых связей. Участие в «Electricity Algeria Expo 2024» позволило «ЗЭТО» установить новые деловые контакты и обсудить перспективы сотрудничества с представителями...
Команда ETS Energizer выступила на Международном инженерном чемпионате CASE IN
02 дек. 2024, 16:45:09
Команда ETS Energizer успешно выступила на дистанционном этапе Международного инженерного чемпионата CASE IN. Выступление проходило на тему «Внедряя бережливость: от организационной гибкости к устойчивому развитию производственного предприятия». Команда ETS Energizer «внедряла» цифровую модель ТЭЦ №1 НМЛК, также подготовив геймифицированное приложение и некоторые техноло...
В октябре на Досках решения проблем ХКА зафиксировали 96 проблем, 64 из которых успешно решены
02 дек. 2024, 16:30:09
В октябре на Досках решения проблем зафиксировали 96 проблем, 64 из которых успешно решены. Среднее время устранения – 9 дней. В Томске одна из проблем зафиксирована в цехе №6. На оборудовании обнаружили расхождение задаваемых и фактических температур в пределах от 5°C до 20°C. Это могло привести к подгоранию резин, появлению брака и дополнительных отходов. Причину нашли не сра...
Компания:
Представители государственного управления и бизнеса Казахстана посетили завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
02 дек. 2024, 16:15:09
25 ноября завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ посетили заместитель акима Кызылординской области Республики Казахстан Зебешев Ардак Темирханович, первый секретарь посольства РК в РФ Абдужапаров Руслан Нурманбекович и вице-президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Кожаниязов Серик Салаватович. Визит высокопоставленных гостей в ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ был организован с целью укрепления экономических связей...
Компания:
Как добиться стабильного развития в сложных экономических условиях — опыт IEK GROUP представлен на форуме «Эксперт РА»
02 дек. 2024, 16:00:09
Финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев принял участие в форуме «Будущее облигационного рынка», который организовало рейтинговое агентство «Эксперт РА». В своем выступлении Михаил Горбачев рассказал об успешных выпусках облигаций компании и о том, какой путь IEK GROUP прошла за последние годы: «Мы уже не просто ком...
Группа ПОЛИПЛАСТИК проводит бесплатный вебинар по особенностям свариваемости полимеров
02 дек. 2024, 15:45:09
Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ) приглашает проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, главных инженеров, а также специалистов технического надзора и служб ПТО принять участие в БЕСПЛАТНОМ вебинаре по теме «Структура и свойства полимеров. Свариваемость полимеров». Мероприятие состоится 5 декабря...