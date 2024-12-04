ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве на МФЭС-2024

3 декабря 2024 года ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» во время проходящей в Москве выставки «Международный форум электрические сети - 2024» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Стороны договорились объединить усилия в разработке, создании и реализации ещё одного перспективного продукта, внедрение которого должно позволить значительно повысить безопасность и облегчить обслуживание воздушных линий электропередачи среднего напряжения с одновременным сокращением расходов на их эксплуатацию.

В присутствии Президента ПО «ФОРЭНЕРГО» Н. Карасёва текст документа подписали директор по корпоративному развитию Ж. Мезенцев и генеральный директор АО «НПО «Стример» А. Корнух.

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