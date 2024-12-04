Успех компаунда GELEN HE6062 от GENESIS

GENESIS с гордостью представляет свои достижения в разработке нового материала — GELEN HE6062. Этот компаунд был использован для создания высоковольтного кабеля с напряжением 110 кВ и сечением 630 мм², который успешно прошел все испытания и был поставлен на объекты энергетической отрасли в Казахстане. Так, в рамках этого проекта было продано и введено в эксплуатацию 25 км кабеля.

Всего за 2024 год было отгружено 220 тонн GELEN HE6062. Важно отметить, что не было зафиксировано ни одной рекламации по качеству, что свидетельствует о высоком уровне надежности и эффективности нового материала. Это достижение представляет собой значительный шаг в создании импортонезависимых аналогов австрийского Borealis.

Предлагаем кабельным заводам попробовать новый материал и убедиться в его технологичности на совместных испытаниях!



