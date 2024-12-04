Утверждена Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы

04 дек. 2024, 15:45:00
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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29 ноября приказом Минэнерго России № 2328 Министр энергетики Сергей Цивилев утвердил Схему и программу развития электроэнергетических систем России (далее - СиПР ЭЭС России) на 2025 – 2030 годы, разработанные АО «СО ЕЭС», который является центром ответственности за разработку стратегических документов планирования перспективного развития электроэнергетики.

СиПР ЭЭС России закладывает основы перспективного развития электроэнергетики на следующие шесть лет.

В соответствии с приказом прогнозируется рост потребления электрической энергии по Единой энергетической системе России до 1 298,0 млрд кВт∙ч к 2030 году при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии 2,11%. Прогноз потребления электрической энергии по технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам предполагает его увеличение к 2030 году до 18,5 млрд кВт∙ч при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии 2,23%.

Наибольшую динамику показывает ОЭС Востока, в которой прогнозируется рост с 45,95 млрд кВт∙ч в 2023 году до 64,09 млрд кВт∙ч к 2030 году при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии 4,87%.

Прогнозируется увеличение максимума потребления мощности в Единой энергетической системе России на 18 ГВт (относительно 2023 года) который составит 186,7 ГВт при среднегодовом темпе роста максимума потребления мощности 1,46%, а в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах – на 348 МВт (относительно 2023 года) до 2,79 ГВт при среднегодовом темпе прироста максимума потребления мощности 1,92%.

За период до 2030 года прогнозируется ввод в эксплуатацию генерирующего оборудования общим объёмом 17 341,4 МВт, в том числе на АЭС – 3 850 МВт, ТЭС – 7 876,2 МВт (из них 5 354,2 МВт на газе, 2 095,0 МВт на угле и 427,0 МВт на прочих видах топлива), на ГЭС (ГАЭС) – 1 091,4 МВт и ВИЭ – 4 523,8 МВт.

В СиПР ЭЭС России определены четыре территории технологически необходимой генерации в Единой энергетической системе России, где рекомендуется строительство объектов по производству электроэнергии. В частности, в Юго-Восточной части ОЭС Сибири в объеме не менее 1462 МВт, в ОЭС Востока в объеме не менее 678 МВт (гарантированной генерации) и порядка 1700 МВт ВИЭ генерации, в Юго-Западной части ОЭС Юга в объеме не менее 1926 МВт с учетом ранее принятых решений по строительству генерации на Таврической ТЭС (250 МВт) и Ударной ТЭС (250 МВт), также в энергосистеме г. Москвы и Московской области в объеме не менее 950 МВт.

В технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах четыре энергорайона также отнесены к территориям технологически необходимой генерации где рекомендуется строительство объектов по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью не менее 460 МВт.

Кроме того, в СиПР ЭЭС России подтверждены планы по объединению на параллельную синхронную работу ОЭС Сибири и ОЭС Востока, а также по организации дополнительных межсистемных связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала.

Проведены масштабные расчёты по определению уровня балансовой надёжности по 127 зонам надёжности электроэнергетических систем России. В 94 зонах надёжности уровень балансовой надежности прогнозируется выше установленного Минэнерго России нормативного уровня. 

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