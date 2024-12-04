Волгоградские энергетики улучшили электроснабжение потребителей двух районов Волгограда
50 минут назад
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Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт силового трансформатора на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией жилые кварталы и инфраструктуру Ворошиловского и Советского районов Волгограда.
Проведенные мероприятия улучшат электроснабжение порядка 20 тыс. жителей поселка Горьковского, части Ворошиловского района, социально значимых учреждений и объектов РЖД.
В ходе ремонта ключевого элемента подстанции энергетики провели ревизию его активной части, отремонтировали системы охлаждения и регенерации масла, заменили все резиновые уплотнения.
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В 2024 году ПАО «Россети Волга» инвестировало в электрические сети республики более 1,8 млрд рублей против 840 млн рублей в 2023 году. Об этом было заявлено на встрече Главы Чувашской Республики Олега Николаева и генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова. В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы электросетевой комп...
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«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения почти 6 000 жителей Тосненского района Ленинградской области
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В исполнительном аппарате состоялось совещание ИТ-специалистов «Россети Волга» во главе с и.о. начальника Департамента цифровой трансформации и информационных технологий Игорем Гавриловым. Среди обсуждаемых вопросов –цифровая трансформация компании в соответствии с единой вертикалью управления, снижение издержек на обработку информации, оптимизация бизнес-моделей и процессов в...
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1 декабря 2024 года энергоблок №1 Ростовской АЭС выведен на номинальный уровень мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации, который стартовал 20 октября. Специалисты выполнили ремонт реакторной установки и основного оборудования реакторного отделения (парогенераторов, главных циркуляционных насосов, компенсатора давления с модернизацией); всех т...
«Россети Кубань» отремонтировали 350 км ЛЭП в пяти районах Краснодарского края
03 дек. 2024, 13:45:17
Энергетики Тихорецкого филиала «Россети Кубань» с начала года выполнили капитальный ремонт более 350 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4-10 кВ. ЛЭП снабжают электроэнергией 250 тыс. потребителей, проживающих в населенных пунктах Павловского, Новопокровского, Крыловского, Белоглинского и Тихорецкого районов Краснодарского края. Специалисты компании заменил...
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С завершением ремонта на энергоблоке №1 БалАЭС начался третий, заключительный 18-месячный цикл опытно-промышленной эксплуатации тепловыделяющих сборок на базе инновационного уран-плутониевого РЕМИКС-топлива*. Энергоблок №1 Балаковской АЭС включён в сеть и выведен на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР). Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки прове...
В компании «Россети Новосибирск» прошел очередной научно-технический совет
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Ростовские энергетики подготовили электросети Таганрога к зиме
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К началу отопительного периода 2024-2025 годов специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтировали 32 трансформаторные подстанции, более 3,6 км кабельных линий и почти 17 км воздушных линий электропередачи в центре и промышленном районе Таганрога. Проведенные работы позволят повысить надежность и качество поставляемой электроэнергии для более 30 тысяч...
Компания «Россети Московский регион» стала финалистом премии GIA-2024
03 дек. 2024, 12:30:00
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Волгоградские энергетики обеспечили освещение новой дороги в Волгоградской области
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Филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключил к сетям оборудование дорожного освещения в отдаленном хуторе Урюпинского района. Общая мощность технологического присоединения превысила 1,7 МВт. Автомобильную дорогу к хутору Лучновский, ведущую к местному фельдшерско-акушерского пункту (ФАП), построили в рамках национального проекта «Безопасные качественные...
Энергетики завершили выполнение годовых объемов по капитальному ремонту электросетей в Орехово-Зуевском городском округе
02 дек. 2024, 18:00:00
Специалисты «Мособлэнерго» завершили реализацию программы капитального ремонта электросетевого хозяйства на 2024 год в Орехово-Зуевском городском округе. В целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей энергетики отремонтировали 11,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ в д. Анфицерово, Губино, Асташково, п. Авсюнино, Мисцево, г. Куровское, Дре...
Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов посетил с рабочим визитом филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»
02 дек. 2024, 17:50:08
В ходе рабочей поездки Александр Гаврилов проинспектировал ход строительства подстанции 110/10/10 кВ «Технопарк». Новая подстанция – масштабный проект компании, реализуемый в интересах инфраструктурного обеспечения развития малого и среднего бизнеса республики. Энергетический объект «Технопарк» строится для технологического присоединения потребителей индус...
Как эксплуатировать электрозарядные станции для электромобилей в зимнее время?
02 дек. 2024, 17:40:08
Практически во всех городах и многих населенных пунктах РТ, а также на федеральных и региональных дорогах Республики Татарстан установлены ЭЗС АО «Сетевая компания». На данный момент это 152 «быстрых» электрозарядных станции мощностью от 60 до 150 кВт. Это позволяет с комфортом передвигаться в пределах нашего региона электромобилистам, число которых возрастает с каждым годо...
Распредсети Донбасса и Новороссии объединит СТСО
02 дек. 2024, 15:30:00
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Энергетики повысили надежность электроснабжения четырех нефтяных месторождений в Югре
02 дек. 2024, 15:00:08
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Даниловка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Даниловское, Северо-Даниловское, Шушминское и Тальниковское месторождения нефти, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». На повышение надежности электроснабжения нефтепромыслов компания направи...
«Россети» внедрили энергоэффективные технологии на одной из крупнейших подстанций Средней Волги
02 дек. 2024, 14:45:08
Завершилась модернизация ключевого питающего центра Ульяновской области – подстанции 500 кВ «Ключики». Реализованы инновационные решения, разработанные научно-техническим центром Группы «Россети». Они позволят снизить расход энергии на охлаждение силовых трансформаторов более чем на 60%. При этом увеличится ресурс оборудования, от которого напрямую зависит надежность...
В Сургуте модернизировали освещение крупных спортивных объектов
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02 дек. 2024, 14:00:12
В рамках исполнения функций системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на территории Ростовской области компании «Россети Юг» предстоит принять в безвозмездное пользование около 9 тыс. условных единиц оборудования, включая линии электропередачи и трансформаторные подстанции. В результате существующий объем электросетевого имущества филиала «Ростовэнерго» у...