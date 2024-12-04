Алексей Кулапин: Россия не поддерживает искусственные ограничения и барьеры на пути доступа к технологиям

Российская делегация во главе с генеральным директором Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексеем Кулапиным приняла участие в 13-м Международном энергетическом форуме по энергетике для устойчивого развития, организованном на площадке Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В состав участников с российской стороны вошло порядка 20 представителей из МИД России, ПАО «Газпром», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», ФБУ «ГКЗ», АНО «Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами», АНО «Цифровое недропользование», ООО «Н2 Инвест». Все они стали активными участниками деловых мероприятий форума.

В своем выступлении на пленарной сессии «Принятие мер для справедливого энергетического перехода» Алексей Кулапин отметил значимую роль энергетического сектора в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и отметил важность сбалансированного подхода к вопросам энергетического перехода для достижения ЦУР № 7 – обеспечению доступа к недорогостоящим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

«Для достижения ЦУР № 7 в соответствии с принципами справедливого энергетического перехода необходимо максимально гармонизировать и сблизить подходы в части сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития с одной стороны и при этом снижения негативного воздействия на окружающую среду и климат», – сообщил глава РЭА Минэнерго России.

Во второй день деловой программы форума состоялось организованное РЭА Минэнерго России параллельное мероприятие «Справедливый энергопереход». Спикерами на мероприятии выступили руководители департаментов по энергетике региональных комиссий ЭСКАТО, Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН, российские представители компаний топливно-энергетического комплекса, экспертного и отраслевого сообщества. Модератором встречи стала Директор по международной деятельности РЭА Минэнерго России Ольга Юдина.

В ходе своего доклада генеральный директор Агентства сообщил, что в своей политике Россия поступательно поддерживает взвешенный и конструктивный подход к энергетическому переходу, при этом исходит из принципа технологической нейтральности.

«Наша страна признает равные возможности применения всех доступных технологий для производства и использования топливно-энергетических ресурсов, в том числе природного газа, как переходного топлива, внедрение низкоэмиссионных решений, а также технологий атомной, возобновляемой и гидроэнергетики», – подчеркнул Алексей Кулапин.

Он также отметил, что важным элементом справедливого энергоперехода является недискриминационный доступ к международной торговле, финансированию и инвестициям, а также ликвидация искусственных ограничений и барьеров на пути доступа к технологиям.

Глава РЭА Минэнерго России напомнил собравшимся, что в рамках российского председательства в БРИКС в этом году были сформированы принципы стран объединения по вопросу справедливого энергетического перехода и подготовлено соответствующие исследование, более детально раскрывающие подходы стран БРИКС по данному вопросу.

«На пути справедливого энергетического перехода мы убеждены в необходимости международного сотрудничества на основе равенства, общей выгоды, взаимопомощи и уважения», – резюмировал Алексей Кулапин.

Вопросы, связанные с переходом к низкоуглеродной энергетике, рассмотрели также в ходе сессии «Методология и инструменты энергетического планирования» с участием главного советника генерального директора РЭА Минэнерго России Владимира Дребенцова. В ходе выступления он презентовал разработанные Агентством сценарии развития мировой энергетики до 2050 года и представил их сравнительный анализ с четырьмя аналогичными документами, подготовленными в 2024 г. другими российскими экспертными и научными организациями.

«Каждый из сценариев имеет свою ценность и фактически дополняет сценарии других экспертов. Для лиц, принимающих решения, это дает доступ к более широкому диапазону оценок возможных изменений, чем могла бы предоставить любая отдельная команда прогнозистов. Именно поэтому РЭА Минэнерго России уже инициировано сотрудничество с коллегами из других команд», – отметил Владимир Дребенцов.

Одной из тем форума стало развитие молодежного энергетического сотрудничества. В рамках тематической сессии «Азиатско–Тихоокеанская энергетическая платформа по взаимодействию с молодежью» началась практическая работа по имплементации проекта технологического содействия ЭСКАТО ООН. В ходе мероприятия более 30 молодых людей из более чем 15 стран региона АТР обсудили подготовку исследования по вовлечению молодежи в глобальные энергетические процессы и созданию платформы взаимодействия молодежи по вопросам справедливого энергоперехода.

С приветственным словом к участникам сессии обратилась Ольга Юдина, отметив, что молодежь из всех стран играет важную роль в процессе энергоперехода и достижении целей устойчивого развития.

«Молодые люди сегодня полны свежих идей и энтузиазма, но часто сталкиваются с вопросом: куда направить свою энергию и творческий потенциал, как и где реализовать свои проекты, чтобы они получили международное признание. Мы надеемся, что запущенный при участии РЭА Минэнерго России проект станет одним из ключей к решению проблемы и привлечет внимание как государственных, так и общественных организаций к расширению участия молодежи в энергетической повестке», – подчеркнула она.

В ходе визита в Бангкок состоялась встреча Алексея Кулапина с руководителем Департамента по энергетике ЭСКАТО Лиу Хонпенгом, где стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества. Важным шагом в совместной работе стало подписанное при участии РЭА Минэнерго России соглашение между АНО «Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами» и секретариатом ЭСКАТО.

Также глава РЭА Минэнерго России провел переговоры с Директором Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути, в ходе которых были затронуты различные аспекты организации сотрудничества в экспертных группах ЕЭК ООН.

Справочно: Проект технологического содействия ЭСКАТО ООН стартовал в сентябре текущего года «на полях» Международного форума «Российская энергетическая неделя» при участии МИД России, РЭА Минэнерго России, Молодежного энергетического агентства БРИКС.