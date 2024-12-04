Алексей Кулапин: Россия не поддерживает искусственные ограничения и барьеры на пути доступа к технологиям

04 дек. 2024, 14:14:51
597
Время чтения ≈ 15 минут
Источник:
РЭА Минэнерго России
Авторы и источники / Правообладателям

Российская делегация во главе с генеральным директором Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексеем Кулапиным приняла участие в 13-м Международном энергетическом форуме по энергетике для устойчивого развития, организованном на площадке Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В состав участников с российской стороны вошло порядка 20 представителей из МИД России, ПАО «Газпром», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», ФБУ «ГКЗ», АНО «Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами», АНО «Цифровое недропользование», ООО «Н2 Инвест». Все они стали активными участниками деловых мероприятий форума.

В своем выступлении на пленарной сессии «Принятие мер для справедливого энергетического перехода» Алексей Кулапин отметил значимую роль энергетического сектора в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и отметил важность сбалансированного подхода к вопросам энергетического перехода для достижения ЦУР № 7 – обеспечению доступа к недорогостоящим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

«Для достижения ЦУР № 7 в соответствии с принципами справедливого энергетического перехода необходимо максимально гармонизировать и сблизить подходы в части сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития с одной стороны и при этом снижения негативного воздействия на окружающую среду и климат», – сообщил глава РЭА Минэнерго России.

Во второй день деловой программы форума состоялось организованное РЭА Минэнерго России параллельное мероприятие «Справедливый энергопереход». Спикерами на мероприятии выступили руководители департаментов по энергетике региональных комиссий ЭСКАТО, Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН, российские представители компаний топливно-энергетического комплекса, экспертного и отраслевого сообщества. Модератором встречи стала Директор по международной деятельности РЭА Минэнерго России Ольга Юдина.

В ходе своего доклада генеральный директор Агентства сообщил, что в своей политике Россия поступательно поддерживает взвешенный и конструктивный подход к энергетическому переходу, при этом исходит из принципа технологической нейтральности.

«Наша страна признает равные возможности применения всех доступных технологий для производства и использования топливно-энергетических ресурсов, в том числе природного газа, как переходного топлива, внедрение низкоэмиссионных решений, а также технологий атомной, возобновляемой и гидроэнергетики», – подчеркнул Алексей Кулапин.

Он также отметил, что важным элементом справедливого энергоперехода является недискриминационный доступ к международной торговле, финансированию и инвестициям, а также ликвидация искусственных ограничений и барьеров на пути доступа к технологиям.

Глава РЭА Минэнерго России напомнил собравшимся, что в рамках российского председательства в БРИКС в этом году были сформированы принципы стран объединения по вопросу справедливого энергетического перехода и подготовлено соответствующие исследование, более детально раскрывающие подходы стран БРИКС по данному вопросу.

«На пути справедливого энергетического перехода мы убеждены в необходимости международного сотрудничества на основе равенства, общей выгоды, взаимопомощи и уважения», – резюмировал Алексей Кулапин.

Вопросы, связанные с переходом к низкоуглеродной энергетике, рассмотрели также в ходе сессии «Методология и инструменты энергетического планирования» с участием главного советника генерального директора РЭА Минэнерго России Владимира Дребенцова. В ходе выступления он презентовал разработанные Агентством сценарии развития мировой энергетики до 2050 года и представил их сравнительный анализ с четырьмя аналогичными документами, подготовленными в 2024 г. другими российскими экспертными и научными организациями.

«Каждый из сценариев имеет свою ценность и фактически дополняет сценарии других экспертов. Для лиц, принимающих решения, это дает доступ к более широкому диапазону оценок возможных изменений, чем могла бы предоставить любая отдельная команда прогнозистов. Именно поэтому РЭА Минэнерго России уже инициировано сотрудничество с коллегами из других команд», – отметил Владимир Дребенцов.

Одной из тем форума стало развитие молодежного энергетического сотрудничества. В рамках тематической сессии «Азиатско–Тихоокеанская энергетическая платформа по взаимодействию с молодежью» началась практическая работа по имплементации проекта технологического содействия ЭСКАТО ООН. В ходе мероприятия более 30 молодых людей из более чем 15 стран региона АТР обсудили подготовку исследования по вовлечению молодежи в глобальные энергетические процессы и созданию платформы взаимодействия молодежи по вопросам справедливого энергоперехода.

С приветственным словом к участникам сессии обратилась Ольга Юдина, отметив, что молодежь из всех стран играет важную роль в процессе энергоперехода и достижении целей устойчивого развития.

«Молодые люди сегодня полны свежих идей и энтузиазма, но часто сталкиваются с вопросом: куда направить свою энергию и творческий потенциал, как и где реализовать свои проекты, чтобы они получили международное признание. Мы надеемся, что запущенный при участии РЭА Минэнерго России проект станет одним из ключей к решению проблемы и привлечет внимание как государственных, так и общественных организаций к расширению участия молодежи в энергетической повестке», – подчеркнула она.

В ходе визита в Бангкок состоялась встреча Алексея Кулапина с руководителем Департамента по энергетике ЭСКАТО Лиу Хонпенгом, где стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества. Важным шагом в совместной работе стало подписанное при участии РЭА Минэнерго России соглашение между АНО «Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами» и секретариатом ЭСКАТО.

Также глава РЭА Минэнерго России провел переговоры с Директором Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути, в ходе которых были затронуты различные аспекты организации сотрудничества в экспертных группах ЕЭК ООН.

Справочно: Проект технологического содействия ЭСКАТО ООН стартовал в сентябре текущего года «на полях» Международного форума «Российская энергетическая неделя» при участии МИД России, РЭА Минэнерго России, Молодежного энергетического агентства БРИКС.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
Юрий Трутнев встретился с инвесторами Сахалинской области
04 дек. 2024, 14:45:07
В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области. «Сахалинская область – территория с большим инвестиционным капиталом. По итогам прошлого года здесь был достигнут рекордный показатель по ин...
Сергей Цивилев и Игорь Кобзев обсудили энергоснабжение Иркутской области
03 дек. 2024, 17:50:05
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, в ходе которой были рассмотрены актуальные вопросы энергоснабжения региона.   Министр подчеркнул, что надежное обеспечение потребителей энергией остается ключевым приоритетом, а также отметил необходимость соблюдения баланса между интересами региональных потребителей, для которых электричество остается о...
Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным
03 дек. 2024, 15:45:12
В рамках своей первой рабочей поездки в Пермский край в должности руководителя компании «Россети Урал» Дмитрий Воденников встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным. Глава Прикамья и генеральный директор «Россети Урал» обсудили вопросы тарифного регулирования, приоритеты инвестиционной программы компании, меры по повышению надежности электроснабжения потребител...
ПАО «Россети Урал» и власти Челябинской области будут работать в полном и конструктивном взаимодействии
03 дек. 2024, 11:30:05
В ходе первой рабочей встречи губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с генеральным директором ПАО «Россети Урал» Дмитрием Воденниковым обозначили направления дальнейшего взаимодействия по развитию энергетического потенциала Южного Урала. Стороны обсудили актуальные вопросы надежности электроснабжения потребителей, консолидации электросетевых активов, вопросы тарифн...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым
03 дек. 2024, 09:00:03
Сергей Цивилев и Александр Соколов в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Кировской области.   В том числе, были рассмотрены вопросы повышения надежности энергоснабжения, консолидации бесхозяйных электросетевых объектов, а также эффективной работы системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). «Наша главная задача – бес...
Руководители железных дорог стран-членов ШОС договорились развивать интеграционное сотрудничество
02 дек. 2024, 12:45:12
29 ноября в Москве прошла V Встреча руководителей железнодорожных администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С инициативой о ее проведении выступило ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие руководители и старшие должностные лица железных дорог и железнодорожных ведомств Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана...
Сергей Меликов и Сергей Назаров обсудили создание Каспийского прибрежного кластера
29 нояб. 2024, 15:45:00
В ходе рабочей поездки в республику Дагестан заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров провел заседание рабочей группы по вопросам развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Дагестана. В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, руководители ряда федеральных структур и региональных министерств и&...
Сергей Цивилев: «Формирование общих энергетических рынков — важнейшее направление евразийской интеграции»
29 нояб. 2024, 15:30:00
Сергей Цивилев принял участие в 11-м заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики. В ходе совещания руководители энергетических ведомств стран-членов ЕАЭС рассмотрели актуальные вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов для их вынесения на предстоящее заседание Совета ЕЭК.   Стороны также об...
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с генеральным директором «Россети Урал» Дмитрием Воденниковым актуальные вопросы развития электросетевого комплекса региона
28 нояб. 2024, 16:00:00
Сегодня прошла первая рабочая встреча главы Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора «Россети Урал» Дмитрия Воденникова, в ходе которой стороны обменялись мнением по стратегическим планам развития распределительной электросетевой инфраструктуры компании в регионе, а также отдельно остановились на вопросах готовности энергетиков «Россети Урал» к зимнем...
Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в области транспорта
28 нояб. 2024, 12:15:00
27 ноября в Астане в рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан прошла его встреча c Президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым. В переговорах принял участие Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-казахстанского взаимодействия, в том числе и в транспортной сфере. Отмече...
Александр Новак посетил с рабочим визитом Ирак
27 нояб. 2024, 10:30:30
В Багдаде вице-премьер провел трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом и и.о. министра нефти Ирака Али Маариджем. Участники встречи подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых рынках нефти и отметили значительную роль, которую играет группа ОПЕК+ в этом отношении. Также состоялась трехсторонняя встреча виц...
Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики
27 нояб. 2024, 09:15:00
По всей стране модернизируются объекты энергетической инфраструктуры: в регионах ведется перевод котельных на более экономичные виды топлива. Серьезный прогресс достигнут в использовании альтернативных и возобновляемых источников энергии. С 2023 года действует госпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Она носит комплексный характер и охватывает меры д...
Системный оператор представил членам Совета Федерации ключевые параметры развития энергосистемы России
26 нояб. 2024, 17:45:02
Первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко принял участие в круглом столе «Актуальные вопросы перехода на новую модель планирования перспективного развития в электроэнергетике», организованном Комитетом Совета Федерации по экономической политике. На мероприятии обсуждались магистральные направления развития энергетики с целью удовлетворения расту...
Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок
26 нояб. 2024, 11:44:32
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК». Глава Минэнерго России пообщался с сотрудниками, поблагодарил их за самоотверженную работу, отметив ее важность и в государственном масштабе, и для жизни каждого человека....
Компания:
МРСК Центра
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству России формировать долгосрочные программы гарантированного спроса на российское оборудование энергетического машиностроения
26 нояб. 2024, 09:36:03
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству России формировать долгосрочные программы гарантированного спроса на российское оборудование энергетического машиностроения. Такой пункт войдет в рекомендации Комитета по итогам  «круглого стола» на тему «Энергетическое машиностроение в Российской Федерации: вопросы технологического суверенитета»,...
Минэнерго приняло участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система»
26 нояб. 2024, 09:12:03
В ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система» участники обсудили электрификацию объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также вопросы вывоза угольной продукции в восточном, северо-западном и южном направлениях на экспорт в 2024 году и планы на 2025 год....
В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергостратегии РФ до 2050 года
25 нояб. 2024, 12:45:09
В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года. В совещании приняли участие члены Комитета Совета Федерации по экономической политике, Комитета Государственной Думы по энергетике, а также представители компаний топливно-энергетического комплекса и отраслевых организаций. Министр подчеркнул курс на сохран...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики
25 нояб. 2024, 11:15:11
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Одной из ключевых тем совещания стала реализация Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса региона, запланированная на 2025-2027 годы. Объем финансирования мероприятий программы в Удмуртии составит более 1 млрд рублей.  Как сообщил Александр Бречалов, в ближайшие три...
Россия и Сербия подписали соглашения о сотрудничестве в трудовом законодательстве и нефтетранспортной инфраструктуре
22 нояб. 2024, 13:15:02
На уровне правительств, профильных ведомств и бизнеса Россия и Сербия подписали ряд важных документов, которые помогут странам придать новую динамику двусторонней торговле, инвестициям и совместным кооперационным проектам. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил по итогам юбилейного заседания межправительственного комитета России и Сербии по торговле, экономическ...
Минэнерго держит на контроле состояние защищенности энергообъектов ДНР
22 нояб. 2024, 09:45:00
По поручению Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин посетил ряд объектов угольной промышленности Донецкой Народной Республики. В рамках осуществления ведомственного контроля представитель Минэнерго ознакомился с ходом работ по строительству водоотливных комплексов, а также оценил состояние защи...