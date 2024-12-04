Эксперты Группы ПОЛИПЛАСТИК вошли в состав Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое РФ

3 декабря состоялось заседание Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. Представители Группы ПОЛИПЛАСТИК были избраны в качестве экспертов Комиссии.

На прошедшем заседании был намечен план работы данного подразделения Общественного совета на предстоящий – 2025-й год. В перечень мероприятий включены изучение отчетов о деятельности подведомственных Минстрою РФ организаций и выработка предложений по таким направлениям, как нормативно-техническое регулирование в строительстве, ценообразование, подготовка кадров, экспертная и научная деятельность в области строительства, информационных технологий и цифровизации.

Еще одним вопросом повестки стало утверждение персонального состава экспертов. Решением руководителя Комиссии Ильи Пономарева были одобрены кандидатуры представителей Группы ПОЛИПЛАСТИК. В состав экспертов включены директор Управления отраслевого развития «Коммунальная инфраструктура» Алексей Головачев и его заместитель Алексей Высоков.

В перспективе список экспертов планируется расширить за счет включения в него представителей Общественной палаты, Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, а также специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Следующее заседание пройдет 25 декабря 2024 года.

Стоит отметить, что Алексей Головачев и Алексей Высоков также представлены в Комиссии по ЖКХ и Комиссии по индустрии строительных материалов, технологий и промышленному строительству.

Участие специалистов ПОЛИПЛАСТИКа в работе комиссий Общественного совета при Минстрое РФ способствует дальнейшей консолидации профессионального сообщества для выработки общих решений и формирования инициатив, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры страны.