Мазут продолжает вытеснять газ на энергообъектах Камчатскэнерго

Камчатскэнерго вынуждено наращивать поставки на полуостров постоянно дорожающего топочного мазута для обеспечения бесперебойного энергоснабжения региона. Такая тенденция обусловлена снижением добычи объемов газа на полуострове. Дефицит газа составляет более 500 млн кубометров в год, нехватку энергоресурсов приходится замещать дорогим мазутом.

Так, если в 2021 году на мазут в топливном балансе Камчатской ТЭЦ-1 приходилось 73,4 %, а на газ 26,6 %, то в 2023 году 97% и 2,5% соответственно. В текущем году доля мазута достигла 99,8%.

По Камчатской ТЭЦ-2 показатели имеют такую же тенденцию: в 2021 году потребление топочного мазута 16,6 %, газа 83,4 %, а в 2023 году уже 51,9 % и 48,1 % соответственно.

В настоящее время Камчатскэнерго не располагает официальной информацией от ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» о том, сколько газа для нужд энергообъектов будет поставлено в 2025 году.

При этом, начиная с 2018 года регулярное снижение объемов поставки газа отрицательно сказывается на финансово экономических показателях работы компании, ведет к незапланированным расходным обязательствам как самого Камчатскэнерго, так и бюджета края, увеличивая расходы бюджета на компенсации межтарифной разницы.