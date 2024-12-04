Представители Молодежной секции РНК СИГРЭ приняли участие в церемонии награждения победителей Национальной премии «Молодой специалист года-2024»

28 ноября в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей Национальной премии «Молодой специалист года-2024», которая проводится Общественной палатой Российской Федерации с 2021 года в целях продвижения ценности профессионализма и труда в молодежной среде, выявления и поощрения лидеров сообществ молодых специалистов (молодежных советов, молодежных активов, сообществ молодых работников и т.п.) в организациях и на предприятиях, мотивации работодателей и региональных властей на формирование максимально благоприятной среды для самореализации молодежи и создание возможностей для активной интеграции молодежи в социально-экономическую деятельность на корпоративном, отраслевом, региональном и федеральном уровнях.

Дарья Борисова, Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети», Руководитель Организационного комитета Молодежной секции РНК СИГРЭ:

«Мы благодарим МАКО как организаторам Национальной премии «Молодой специалист года» за вклад в воспитание нового поколения молодых специалистов, в том числе молодых энергетиков. Мы как Молодежная секция РНК СИГРЭ идем с Вами в одном направлении – развитии и укреплении молодежных сообществ, в чьи задачи уже сейчас входит повышение международной конкурентоспособности нашей страны. В числе победителей Премии сегодня есть и представители ПАО «Россети». Ребята на всех площадках продвигают основные постулаты нашего молодежного сообщества:

Конкурентоспособность в глобальной среде: развитие междисциплинарных высококвалифицированных молодежных сообществ с международным опытом и знаниями, которые смогут эффективно работать в условиях глобальной конкуренции и внедрять передовые технологии в российскую электроэнергетику.

Устойчивое развитие отрасли: формирование нового поколения лидеров и экспертов, что важно для обеспечения устойчивого развития и модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Инновационный потенциал: поддержка научных исследований и разработок, что может привести к созданию новых технологий и решений для повышения эффективности, и надежности электроэнергетических систем.

Связь образования и промышленности: установление прочных связей внутри сообщества – между представителями учебных заведений и электроэнергетических организаций, что обеспечивает более эффективную подготовку кадров, быструю адаптацию новых кадров на рабочем месте и способствует внедрению научных разработок в практику.

Победителем Национальной премии «Молодой специалист года-2024» стала Надежда Ильичева, ведущий специалист отдела по связам с общественностью, председатель Совета молодежи филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Мы благодарим МАКО и молодежные сообщества за высокую оценку наших сотрудников и вклада наших молодежных сообществ в экономику нашей страны!».