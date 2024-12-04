«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией предприятие по производству лекарственных средств

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 3,5 МВт мощности фармацевтической компании на территории промышленной зоны «Ржевка» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Электроснабжение объекта осуществляется по первой категории надежности. Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ.

Для технологического присоединения объекта энергетики построили и ввели в эксплуатацию распределительный пункт 10 кВ, проложили кабельные линии электропередачи 10 кВ и смонтировали систему учета электроэнергии.

ООО «Гротекс» — российская фармацевтическая компания полного цикла. Предприятие специализируется на разработке и производстве лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов. Выпуск продукции осуществляется по международным стандартам качества на собственных производственных площадках в Санкт-Петербурге. Объем продукции превышает 1,8 млрд изделий в год.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома: на ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».