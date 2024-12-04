«Россети» рассказали на МФЭС о преодолении технологических барьеров при импортозамещении

2 часа назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ПАО Россети
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Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС) рассказал об инициативах компании, нацеленных на создание в России электротехнической продукции мирового уровня. Он выступил на ключевой стратегической сессии, в которой участвовали глава Комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов и заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Было отмечено, что проведенная за последние 10 лет работа позволила снизить зависимость электросетевого комплекса России от импорта. Эту задачу удалось решить благодаря сотрудничеству крупнейших заказчиков и поставщиков, а также системной поддержке профильных ведомств – Минэнерго и Минпромторга России.

«Это хорошо видно на примере Группы «Россети» – мы работаем со всеми российскими производителями, включая предприятия малого и среднего бизнеса, и уже несколько лет подряд закупаем более 90% продукции на отечественном рынке. В том числе это касается всех групп критически важного оборудования», – сказал Евгений Ляпунов.

Приоритетными направлениями работы на перспективу он назвал снижение зависимости от иностранных комплектующих, а также разработку новых решений, позволяющих российской энергетике развиваться в соответствии с глобальными трендами. Одним из примеров является создание технологий для передачи энергии постоянным током.

«Россети» будут активно участвовать в решении этих задач. У компании есть собственные исследовательские центры и полигоны для высоковольтных испытаний, наработан опыт производства оборудования на базе силовой электроники. Реализуется проект строительства высокотемпературной линии постоянного тока 20 кВ в Санкт-Петербурге.

Также Евгений Ляпунов рассказал о развитии корпоративной системы аттестации, направленной на предотвращение поставок некачественной и контрафактной продукции, повышение уровня локализации. Кроме того, важным механизмом развития отечественных технологий является выработка единых технических требований к оборудованию.

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