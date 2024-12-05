Клуб маркетологов RusCable.Ru. Партнерская онлайн-конференция для маркетологов и PR-специалистов RusCable Future Conference 2025

6 декабря в 13:00 (по Московскому времени) пройдет онлайн-клуб маркетологов кабельной и электротехнической отрасли и состоится партнерская презентация RusCable Future Conference 2025. Клуб маркетологов — это формат регулярных встреч специалистов в сфере маркетинга и PR кабельной отрасли, который организует RusCable.Ru. Это формат для прямого общения специалистов по рекламе и медиа в рамках которой обсуждаются актуальные тренды, инструменты и способы продвижения на рынке. Клуб маркетологов первые проводился в 2013 году и RusCable.Ru возвращает эту практику. Для участия в онлайн-формате приглашаются все желающие.

Клуб маркетологов будет состоять из открытой презентации (которая будет доступна для всех) и обсуждения на платформе Яндекс.Телемост (ссылка будет доступна в конце трансляции).

В рамках первого онлайн-заседания клуба с презентацией RusCable Furute Conference 2025 выступит Сергей Кузьминов, заместитель директора по маркетингу и спецпроектам RusCable.Ru. Презентация расскажет о планах, продуктах, сервисах и идеях по развитию коммуникационных и рекламных проектов кабельной отрасли, реализуемой Медиасетью RusCable.Ru. Будут представлены данные по аудитории, трендам и собственные наблюдения за отраслевым маркетингом и рекламой.

Темы для обсуждения:

Как устроена и работает медиасеть RusCable.Ru Инсайды об аудитории. Кто на самом деле "типичный кабельщик"? Мегатренды контента. К чему все идет. Обновления проектов и услуг RusCable.Ru Геймификация в кабельной отрасли и анонсы игровых проектов Кабель может говорить? Опыт подкастинга и проекта Kabel.FM Зачем нужно кабельное телевидение и какой он YouTube мечты? Непростые условия рекламного рынка Актуальные цены, тарифы и услуги на рекламу и сопровождение. Кто и как бюджетирует рекламу.

Презентация пройдет на платформе VISION.RUSCABLE.RU. Запись открытой части будет доступна.