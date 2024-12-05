Подмосковные энергетики подключили к сетям более 60 социально значимых объектов с начала года

05 дек. 2024, 15:00:00
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Источник:
Министерство энергетики М...
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Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года в Подмосковье подключили к электрическим сетям и увеличили мощность электроснабжения 63 социально значимых организаций. Суммарно энергокомпания обеспечила трансформаторную мощность в объеме более 13 МВт для новых школ, детских садов, поликлиник и больниц на территории городских округов Домодедово, Сергиево-Посадский, Наро-Фоминский, Одинцовский, а также в Климовске, Подольске, Ступино, Звенигороде, Балашихе, Серпухове, Чехове, Пушкино и р. п. Правдинский, с. Братовщина, п. Старая Купавна Богородского г. о., р. п. Томилино, Малаховка г. о. Люберцы, г. Раменское, с. Строкино, Электростали, Лосино-Петровском, Мытищах, Красногорске. Выполнены мероприятия по технологическому присоединению новых школ, детских садов, поликлиник и больниц, а также повышению мощности для организаций, где проводился капитальный ремонт и реконструкция.

По договорам технологического присоединения «Мособлэнерго» обеспечило первичное подключение новых объектов и увеличение мощности электроснабжения действующих организаций, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство дополнительных корпусов. Энергетики установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные линии электропередачи.

К примеру, для электроснабжения крупного образовательного комплекса «Полет», который открылся в новом учебном году в Красногорске в конце августа 2024 г. ввели в эксплуатацию подстанцию ТП-26049 с двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. Также энергетики проложили от подстанции кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 1,1 км. Для подключения к сетям новой школы на 550 мест с заявленной мощностью 418 кВт в мкр. Заветы Ильича в г. Пушкино ввели в эксплуатацию блочную трансформаторную подстанцию БКТП-1742, которую установили в районе ул. Горького.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых организаций и увеличению мощности для них. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru

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