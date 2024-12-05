Завершились испытания регуляторов возбуждения для гидрогенераторов Чиркейской ГЭС

В сентябре – ноябре 2024 года на программно-аппаратном комплексе реального времени (ПАК РВ) АО «НТЦ ЕЭС» проходили испытания автоматических регуляторов возбуждения типа AVR-2 гидрогенераторов №1–4 Чиркейской ГЭС. Для проведения испытаний на ПАК РВ была подготовлена математическая модель энергосистемы, адекватно отображающая планируемые схемно-режимные и расчетные аварийные условия работы Чиркейской ГЭС в ОЭС Юга.

Испытания проводились по программе, согласованной Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга. Предварительный выбор оптимальных параметров настройки автоматических регуляторов возбуждения AVR-2 гидрогенераторов №1–4 Чиркейской ГЭС был выполнен по методике, разработанной АО «НТЦ ЕЭС».

Испытания проводились в два этапа. В ходе первого этапа испытаний была выполнена проверка правильности и эффективности полученных расчетным путем параметров настройки регулятора возбуждения AVR-2 гидрогенератора № 2 Чиркейской ГЭС, а в ходе второго – расчетных параметров настройки регуляторов возбуждения AVR-2 гидрогенераторов №1, 3 и 4.

Испытания проводились в соответствии с методикой Приложения В национального стандарта ГОСТ Р 70609-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматические регуляторы возбуждения сильного действия синхронных генераторов. Испытания и проверка параметров настройки».

Итоги испытаний были подведены на техническом совещании (протокол испытаний).

Чиркейская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией Северного Кавказа. Она – основная регулирующая станция в Объединённой энергосистеме Юга России, которая работает в пиковой части графика нагрузок. Чиркейская ГЭС входит в Сулакский каскад ГЭС, являясь его верхней, регулирующей весь каскад ступенью. Осуществляя глубокое регулирование стока, Чиркейская ГЭС повышает выработку на расположенных ниже станциях каскада, а также обеспечивает надёжное водоснабжение населённых пунктов и орошение. Благодаря наличию контррегулятора – Миатлинской ГЭС – станция не имеет ограничений по режимам сбросов.

В настоящее время на Чиркейской ГЭС проводится реконструкция гидроагрегатов, после завершения которой установленная мощность ГЭС увеличится на 100 МВт и составит 1100 МВт.

Чиркейская ГЭС входит в состав Дагестанского филиала ПАО «РусГидро».