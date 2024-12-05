Александр Новак принял участие в заседании 8 стран – участниц добровольных ограничений добычи нефти на полях 38-й министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в заседании восьми стран – участниц добровольных ограничений добычи нефти, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи на полях 38-й министерской встречи стран ОПЕК+. В нём приняли участие представители Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединённых Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

Встреча была направлена на усиление мер стран ОПЕК+, направленных на поддержание стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Её участники договорились продлить дополнительные добровольные ограничения по добыче нефти на 1,65 млн баррелей в сутки до конца декабря 2026 года. Кроме того, эти восемь стран продлят дополнительные добровольные ограничения на 2,2 млн баррелей нефти в сутки до конца марта 2025 года.

Далее страны – участницы договорённостей будут постепенно отменять корректировки на 2,2 млн баррелей в сутки ежемесячно до конца сентября 2026 года, поэтапно увеличивая добычу для поддержания стабильности рынка в соответствии с соглашением. Ежемесячное увеличение добычи нефти восемью странами соглашения может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

Участники сделки обязались добиться полного соответствия её условиям и повторно представить в Секретариат ОПЕК обновлённый график компенсаций за объёмы перепроизводства нефти с января 2024 года до конца декабря 2024 года, как было согласовано на 52-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета. Компенсационный период будет продлён до конца июня 2026 года.