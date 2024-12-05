Денис Мантуров выступил на форуме «Антиконтрафакт»

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в формате видеообращения принял участие в 12-м международном форуме «Антиконтрафакт», который проводится с 5 по 6 декабря в Астане.

Приветствуя участников мероприятия, первый вице-премьер отметил, что форум занимает важное место в повестке работы государств Евразийского экономического союза по повышению прозрачности единого рынка товаров и услуг. Кроме того, с учётом роста товарооборота между странами ЕАЭС, который по итогам прошлого года достиг 7,4 трлн рублей, возрастает актуальность дальнейшей консолидации усилий по зачистке теневого рынка.

Денис Мантуров подчеркнул необходимость усиления координации действий в сфере борьбы с контрафактом в части разработки и эффективного сопровождения техрегламентов, использования цифровых решений госконтроля, развития риск-ориентированного подхода к проверкам бизнеса.

«И конечно, нам нужно масштабировать маркировку наиболее чувствительных к контрафакту видов продукции. В России этот цифровой инструмент борьбы с незаконным оборотом реализуется уже в отношении 24 товарных групп. Ещё по 16 проводятся добровольные эксперименты. Мы приветствуем тот факт, что маркировка активно внедряется в странах ЕАЭС, а также в Узбекистане. Рассчитываем, что наши партнёры будут расширять перечень маркируемой номенклатуры. Готовы оказать им в этом организационную, технологическую и аналитическую поддержку», – заявил первый вице-премьер.

В заключение Денис Мантуров выразил уверенность, что на площадке форума будут предложены новые идеи по недопущению реализации некачественных и небезопасных товаров.