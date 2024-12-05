IEK GROUP открыла новый склад в Ростове-на-Дону

Новый складской комплекс IEK GROUP открылся в Ростове-на-Дону. Период тестового запуска завершен, и компания уже приступила к регулярным отгрузкам.

Склад класса А отвечает современным требованиям логистики. Его площадь составляет 5500 кв. м, объем товарного запаса — 6000 куб. м, пропускная способность — 4500-5000 куб. м в месяц (из них 2200-2400 куб. м составляет отгрузка).

Новая площадка будет способствовать расширению присутствия компании на юге России и позволит обеспечить быструю и бесперебойную доставку продукции партнерам в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Артем Маймор, заместитель генерального директора IEK GROUP по коммерческим вопросам и развитию бизнеса:

«Компания постоянно увеличивает номенклатуру производимых товаров, при этом совершенствуя цепочки поставок и укрепляя свою логистическую инфраструктуру. Важная особенность комплекса в Ростове-на-Дону — возможность отгрузки товаров без привязки к кратности, что обеспечивает дополнительное удобство для наших партнеров».

Открытие нового склада — один из этапов реализации стратегии IEK GROUP, предусматривающей в том числе наращивание производственных и логистических мощностей в регионах России.

Ранее, в июле 2024 года, IEK GROUP подписала долгосрочный договор аренды 67 500 кв. м в промышленном парке «Кувекино» в Новой Москве для организации центрального логистического хаба, который будет принимать продукцию разных производственных площадок компании и распределять ее между региональными складами. Это крупнейшая сделка на рынке складской недвижимости Московского региона в 2024 году.