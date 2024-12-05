«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения трех районов Дагестана

Специалисты Ахтынских районных электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» проводят технические мероприятия в распределительных сетях 10/0,4 кВ в Ахтынском, Рутульском и Докузпаринском районах.

На участке энергетики отремонтировали 32 комплектные трансформаторные подстанции, заменили три ветхих трансформатора общей мощностью 720 кВА на новые, 162 дефектные деревянные опоры на линиях электропередачи 0,4 и 10 кВ.



Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов «Дагэнерго» в 2024 году. Их итогом станет обеспечение исправного и работоспособного состояния электросетевых объектов, снабжающих электроэнергией порядка 6,6 тысячи жителей и 22 социально значимых учреждения. До конца текущего года специалисты подразделения подготовят к работе в зимний максимум нагрузок еще шесть комплектных трансформаторных подстанций и заменят 34 ветхие опоры на линиях электропередачи.