Жигулевская ГЭС повышает надежность и эффективность работы

На Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро) завершен капитальный ремонт гидроагрегата №19 мощностью 125,5 МВт, и он вновь введен в эксплуатацию. Этот значимый проект повышает надежность и эффективность работы одной из крупнейших гидроэлектростанций Европы, обеспечивая стабильное электроснабжение региона.

Капитальный ремонт, проводившийся в соответствии с утвержденной программой, занял 55 календарных дней. Специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» выполнили обширный объем работ, включая полный ремонт гидротурбинного оборудования, механической и электрической частей генератора, а также вспомогательного оборудования. Особое внимание было уделено замене всех сегментов генераторного подшипника, что значительно продлевает срок службы оборудования и повышает его надежность.

Кроме того, специалисты провели дополнительный ультразвуковой контроль ключевых элементов гидроагрегата, таких как шпильки крепления крышек турбины, верхнее кольцо направляющего аппарата и болты крепления лопастей рабочего колеса. Это гарантирует безопасность и бесперебойную работу гидроагрегата в будущем. Гидроагрегат №19 успешно прошел 48-часовые испытания, подтвердив высокое качество выполненных работ. Завершение этого ремонта стало значимым событием в рамках планового обновления оборудования Жигулевской ГЭС в 2024 году.