АО «Марпосадкабель» — финалист конкурса «Марка качества Чувашской Республики»

06 дек. 2024, 17:15:00
477
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО Марпосадкабель
Авторы и источники / Правообладателям

6 декабря 2024 года делегация АО «Марпосадкабель» приняла участие в XХ Межрегиональном форуме «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященному Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества. Это одно из ежегодных имиджевых мероприятий в области менеджмента качества в Республике.

В рамках форума состоялось торжественное награждение победителей и финалистов конкурсов. Компания АО «Марпосадкабель» номинировала свою продукцию – кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 и стала финалистом конкурса «Марка качества Чувашской Республики». Диплом финалиста был вручен Министром промышленности и энергетики Чувашской Республики С.Н. Лекаревым. Также завод был удостоен Дипломом финалиста в конкурсе на соискание Премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности 2024 года в категории с численностью персонала от 100 до 500 человек.

Полученные награды стали еще одним подтверждением высокого качества работы предприятия и производимой кабельно-проводниковой продукции, а также грамотного управленческого подхода.

Поздравляем всех сотрудников трудового коллектива завода и желаем выполнения новых успешных задач!

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
МАРПОСАДКАБЕЛЬ
АО «Марпосадкабель» – производитель кабельно-проводниковой продукции. Многолетний опыт, широкий ассортимент, технические возможности, сроки изготовления и поставки продукции, качество, квалификация и целеустремленность персонала позволяют предприятию уже почти 30 лет уверенно занимать свою нишу на рынке сбыта и увеличивать производство востребованной продукции. На сегодняшний день в номенклатуре завода более 50 марок продукции, более 1500 маркоразмеров. 
«Спецкабель» поставил 1664,1 км кабеля для нужд предприятий атомной отрасли
06 дек. 2024, 17:30:00
В этом году «Спецкабель» поставил 1664,1 км кабеля для нужд предприятий атомной отрасли. Кабельная продукция «Спецкабеля» соответствует самым высоким стандартам и требованиям и обеспечивает бесперебойную работу оборудования и безопасность сотрудников АЭС. ⠀ Все кабели компании «Спецкабель», в том числе для атомных станций, проходят тщательный контроль и...
Компания:
НПП Спецкабель
«ФОРЭНЕРГО»: новая компания, новая продукция, новый регион присутствия
06 дек. 2024, 09:45:00
Холдинг «ФОРЭНЕРГО» теперь работает в 6 регионах России: к Москве, Челябинской, Нижегородской, Свердловской областям и Пермскому краю добавился южный регион - Белгородская область. В Белгороде работает предприятие ООО «ФОРТЕХ» - инновационная производственная компания, специализирующаяся на разработке и производстве высоконадежных и безопасных коммутационных аппаратов для с...
Компания:
Форэнерго
IEK GROUP открыла новый склад в Ростове-на-Дону
05 дек. 2024, 16:30:00
Новый складской комплекс IEK GROUP открылся в Ростове-на-Дону. Период тестового запуска завершен, и компания уже приступила к регулярным отгрузкам. Склад класса А отвечает современным требованиям логистики. Его площадь составляет 5500 кв. м, объем товарного запаса — 6000 куб. м, пропускная способность — 4500-5000 куб. м в месяц (из них 2200-24...
Компания:
IEK GROUP
«Камский кабель» получил сертификат EcoMaterial, подтверждающий безопасность продукции компании для человека и природы
05 дек. 2024, 16:15:00
«Камским кабелем» получен сертификат EcoMaterial, подтверждающий безопасность его продукции для человека и окружающей среды. Документ выдан на основе результатов тестирования, проведенных в независимой аккредитованной лаборатории. Экспертиза показала, что кабели и провода производства «Камского кабеля» полностью отвечают критериям экологического стандарта EcoMaterial 2.0 дл...
Компания:
Камкабель (Камский кабель)
Томсккабель предлагает систему индивидуальных скидок
05 дек. 2024, 14:30:00
Томсккабель готов предложить систему индивидуальных накопительных скидок в зависимости от заказанного объёма продукции в предыдущем месяце. Индивидуальная накопительная скидка предоставляется При заказе продукции в предыдущем месяце на сумму: 5 000 000 - 10 000 000 руб. 0,5% 10 000 001 - 15 000 000 руб. 1% 15 000 001 - 20 000 000 руб. 1,5% свыше 20 000 000 руб. 2% Период акции...
Компания:
Томсккабель
Предствители ПО ФОРЭНЕРГО представили доклады в рамках конференции на МФЭС-2024
05 дек. 2024, 12:30:00
В рамках МФЭС 4 декабря прошла Конференция «Линии электропередачи — кровеносные сосуды энергетики», организуемая холдингом «ФОРЭНЕРГО» совместно с Ассоциацией «Электросетьизоляция». На конференции свои доклады по актуальной отраслевой тематике представили ведущие производители оборудования и материалов для ЛЭП. Представители компаний выступили со следую...
Компания:
Форэнерго
Испытания на прочность: новая линейка кабелей PowerMax успешно проходит пожарные тесты
05 дек. 2024, 12:00:00
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает знакомить с новой линейкой кабелей под брендом «PowerMax». В этот раз речь пойдет о проведении пожарных испытаний. В кабелях PowerMax® была увеличена радиальная толщина изоляции, что позволило повысить электрическое сопротивление изоляции. Благодаря этому кабель способен выдерживать более высокие нагрузки, особенно в услови...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Продукция «МКФ» — на конференции «Судовой электромонтаж»
05 дек. 2024, 10:45:16
АО «МКФ» продолжает участие в V Всероссийской научно-технической конференции «Судовой электромонтаж», которая проходит на двух площадках: в Северодвинске и Санкт-Петербурге. 12 декабря предприятие выступит во втором этапе конференции. Первый этап мероприятия прошел 31 октября. Это был круглый стол, участники которого обсудили ключевые проблемы судового электромонтажа, а...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
Режкабель «В Деле!»
05 дек. 2024, 09:15:13
6 ноября в Екатеринбурге прошла масштабная бизнес-конференция «В Деле!», организованная одной из крупнейших транспортных компаний, с которой Режкабель сотрудничает уже около 20 лет. Участники мероприятия, включая специалистов отдела сбыта Режевского кабельного завода, ознакомились с роботизацией складской логистики, применением искусственного интеллекта для снижения числа инцидентов, а...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет проведут очередную встречу с одним из крупнейших застройщиков РФ
04 дек. 2024, 16:30:00
Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет приглашают на семинар с ГК «ОСНОВА» и Торговой площадкой SMARTBASE. Дата: 18 декабря 2024 года   Время: с 11:00 до 14:00   Место проведения: Москва, Даев переулок, 20 Это уникальная возможность установить прямой диалог с руководителями ГК «ОСНОВА» — холдинга, который стабильно развивает ключевые направления россий...
Успех компаунда GELEN HE6062 от GENESIS
04 дек. 2024, 14:00:11
GENESIS с гордостью представляет свои достижения в разработке нового материала — GELEN HE6062. Этот компаунд был использован для создания высоковольтного кабеля с напряжением 110 кВ и сечением 630 мм², который успешно прошел все испытания и был поставлен на объекты энергетической отрасли в Казахстане. Так, в рамках этого проекта было продано и введено в эксплуатацию 25 км кабеля. Все...
Компания:
Генезис / Genesis Polymers
Московский завод «Мосэлектрощит» расширяет производство шинопроводов
04 дек. 2024, 12:45:00
ООО «Мосэлектрощит», один из ведущих производителей шинопроводов в России (входит в промышленную Группу «НЭК»), расширяет производство распределительных и магистральных шинопроводов серии «Эфибар» в г. Коврове, Владимирской области. Учитывая востребованность продукции и растущие объёмы заказов, расширение производственной площадки определено, как одно из прио...
Разработка разгрузит электрические сети
04 дек. 2024, 12:00:11
Группа «Терра-Ток» приняла участие в деловой программе Международного форума «Электрические сети». Компания представила инновационную разработку для создания умной зарядной инфраструктуры. «Терра-Ток» стала участником круглого стола, посвящённого теме эффективной и бесперебойной работе электрических сетей. Мероприятие прошло в рамках Международного форума &l...
Компания:
Терра-Ток
Алюминиевая Ассоциация совместно партнерами проводит большой объем НИОКР, благодаря чему на кабельный рынок выводится инновационная продукция
04 дек. 2024, 10:15:00
28 ноября на базе ГК «Москабельмет» состоялось заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации, в котором приняли участие ведущие кабельные предприятия алюминиевой отрасли и энерготехнического холдинга ПАО «Россети». Участники мероприятия обсудили актуальные тренды применения алюминия в энергетике, вопросы стимулирования спроса на кабельную продукцию из ин...
Компания:
Алюминиевая Ассоциация
Генеральный директор КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата
04 дек. 2024, 10:00:10
Генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата.    3 декабря в России вспоминают подвиг Неизвестного Солдата. Это герои, чьи имена мы никогда не узнаем, самоотверженно защищали Россию, навечно вписав свой подвиг в историю нашей страны. - В этот памятный день вместе со многими о...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве на МФЭС-2024
04 дек. 2024, 09:45:10
3 декабря 2024 года ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример»  во время проходящей в Москве выставки «Международный форум электрические сети - 2024» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.   Стороны договорились объединить усилия в разработке, создании и реализации ещё одного перспективного продукта, внедрение которого должно позволить значительно...
Компания:
Форэнерго
Заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации прошло в «Москабельмет»
04 дек. 2024, 09:30:01
28 ноября прошло заключительное в этом году заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации России. Оно состоялось на площадке ГК «Москабельмет». Участники рынка и члены Ассоциации подвели итоги года и обсудили планы на 2025 год, в числе которых укрепление позиций алюминиевых технологий в энергетике. Мероприятие, организованное при поддержке Минпромторга, Фонда раз...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
Эксперты Группы ПОЛИПЛАСТИК вошли в состав Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое РФ
04 дек. 2024, 09:15:01
3 декабря состоялось заседание Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. Представители Группы ПОЛИПЛАСТИК были избраны в качестве экспертов Комиссии. На прошедшем заседании был намечен план работы данного подразделения Общественного совета на предстоящий – 2025-й год. В перечень мероприятий включены изучение отчетов...
НПП «Гиперлайн» приглашает на круглый стол в НИУ МГСУ 10 декабря
03 дек. 2024, 14:45:00
Информационные системы становятся ключевым элементом управления многоквартирными домами. С учетом современных требований к жилью и внедрения передовых технологий, приглашаем вас на круглый стол «Современные тенденции построения информационной системы в многоквартирном доме». Дата и место проведения: 10 декабря 2024 года, с 10:00 до 14:00, 9 студия Открытой сети НИУ МГСУ (возможна о...
Компания:
Гиперлайн (Hyperline)
Кабеленесущие системы МЕКА — в Реестре Минпромторга
03 дек. 2024, 12:15:07
Кабеленесущие системы компании «МЕКА» включены в Реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Это подтверждает российское происхождение продукции и открывает возможности для участия в государственных закупках и тендерах. На протяжении 25 лет «МЕКА» предлагает рынку высококачественные кабеленесущие системы, включая лестничные и ли...
Компания:
MEKA