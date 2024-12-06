АО «Марпосадкабель» — финалист конкурса «Марка качества Чувашской Республики»

6 декабря 2024 года делегация АО «Марпосадкабель» приняла участие в XХ Межрегиональном форуме «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященному Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества. Это одно из ежегодных имиджевых мероприятий в области менеджмента качества в Республике.

В рамках форума состоялось торжественное награждение победителей и финалистов конкурсов. Компания АО «Марпосадкабель» номинировала свою продукцию – кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 и стала финалистом конкурса «Марка качества Чувашской Республики». Диплом финалиста был вручен Министром промышленности и энергетики Чувашской Республики С.Н. Лекаревым. Также завод был удостоен Дипломом финалиста в конкурсе на соискание Премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности 2024 года в категории с численностью персонала от 100 до 500 человек.

Полученные награды стали еще одним подтверждением высокого качества работы предприятия и производимой кабельно-проводниковой продукции, а также грамотного управленческого подхода.

Поздравляем всех сотрудников трудового коллектива завода и желаем выполнения новых успешных задач!