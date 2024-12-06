Минэнерго оценило надёжность электроснабжения Красноярского края

Евгений Грабчак с рабочим визитом посетил объекты теплоэнергетики Красноярского края и оценил готовность инфраструктуры региона к отопительному сезону.



Замминистра осмотрел диспетчерский центр Системного оператора – «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ), где обсудил с руководством Системного оператора перспективы развития энергетики обоих регионов.

«Системный оператор и его филиал в Красноярском крае играют важную роль в обеспечении надёжного электроснабжения потребителей. И сегодня убедился, что потребители Красноярского края и Республики Тыва будут обеспечены киловатт-часами в предстоящей зимой», – отметил он.

Также в ходе поездки состоялся визит на строительную площадку второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3, входящей в состав Сибирской генерирующей компании (СГК). Проект реализуется в рамках программы модернизации и предусматривает ряд экологических решений. Ввод второго энергоблока в эксплуатацию, запланированный на 2025 год, создаст дополнительные возможности для развития энергосистемы Красноярского края и увеличит выработку электроэнергии в общей системе энергоснабжения Сибири.



Замминистра также отметил значимый вклад Сибирской генерирующей компании в улучшение экологической обстановки в Красноярском крае. СГК участвует в федеральной программе «Чистый воздух», в рамках которой реализуется масштабная экологическая программа. Ключевой частью программы является экологическая модернизация трех городских ТЭЦ, которая уже позволила снизить выбросы энергетики на 11%. Кроме того, важными направлениями комплексной экологической программы является замещение котельных теплом городских ТЭЦ, перевод частного сектора Красноярска на электрическое отопление и строительство инфраструктуры для электромобилей.