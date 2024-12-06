Мишустин анонсировал запуск 20 новых национальных проектов в 2025 году

2 часа назад
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Источник:
interfax.ru
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К старту новых национальных проектов в России все готово, их реализация должна начаться с января 2025 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин; по его словам, в следующем году планируется запуск 20 новых нацпроектов.

"Рассчитываем, что, как и планировалось, работа по новым нацпроектам начнется по всей стране с января следующего года", - сказал Мишустин, выступая в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Премьер подчеркнул, что "все нацпроекты подготовлены к утверждению".

Он сообщил, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей, а еще не менее 13 трлн - привлечь за счет внебюджетных источников.

Глава правительства заверил, что "в проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство предусмотрело требуемые средства".

Мишустин особо обратил внимание на то, что число нацпроектов выросло, а следовательно, предусмотрено большее количество показателей их реализации.

Он отметил, что это дополнительная нагрузка на регионы, и выразил готовность еще раз обсудить реализацию нацпроектов с губернаторами и в рамках комиссий Госсовета, "чтобы у нас было единое представление о том, как они будут выполняться на местах".

Мишустин рассказал, что реализовывать нацпроекты правительство планирует, опираясь на показавшую свою эффективность систему управления и мониторинга, которая охватывает все уровни исполнения - от муниципального до федерального, а также позволяет учитывать обратную связь с гражданами.

Премьер РФ подчеркнул, что для достижения всех планов особенно важно взаимодействие центра и субъектов Федерации, "чтобы у регионов было четкое понимание, на какие показатели они должны ориентироваться, какие мероприятия предстоит выполнить именно на их территориях".

Также, по его словам, своевременно должны быть заключены соглашения с российскими субъектами, в том числе о предоставлении финансирования.

"Проекты таких документов в регионы направлены. Необходимые поручения руководителям нацпроектов на федеральном уровне даны", - сказал Мишустин.

Новые нацпроекты

Глава правительства сообщил, что подготовлены паспорта 19 национальных проектов, в том числе проектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети" (включая образовательную программу "Приоритет-2030"), "Инфраструктура для жизни", "Экологическое благополучие", "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство", "Эффективная транспортная система", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые технологии сбережения здоровья", "Новые атомные и энергетические технологии", "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", "Беспилотные авиационные системы", "Кадры", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", нацпроект по развитию АПК и нацпроект по поддержке российских экспортеров.

Премьер также напомнил, что будет и 20-й национальный проект, направленный на развитие биоэкономики. Он будет подготовлен к запуску к концу марта 2025 года, сказал Мишустин.

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