Подписано соглашение о сотрудничестве прибалтийских системных операторов после синхронизации с энергосистемами континентальной Европы

Системные операторы Литвы Litgrid, Латвии AST и Эстонии Elering подписали соглашение, определяющее принципы сотрудничества системных операторов после присоединения Прибалтики к синхронной зоне стран континентальной Европы.

Соглашение вступит в силу с момента синхронизации энергосистем с энергообъединением континентальной Европы, которое запланировано на 9 февраля 2025 г. Целью является обеспечение надежной работы, оптимального управления и технического развития энергосистем стран Прибалтики. Соглашение обеспечит правовую основу для сотрудничества по вопросам, которые не охватываются системными кодексами или рамочным соглашением о синхронизации.

Прибалтийская синхронная зона станет одной из пяти в энергообъединении. Другие четыре зоны образуют энергосистемы скандинавских стран, Центральной Европы, Юго-Восточной Европы и Юго-Западной Европы. На поддержку проекта синхронизации ЕС выделяет около € 1,2 млрд евро, что покрывает до 75% расходов по проекту.

Официальный сайт Elering https://www.elering.ee