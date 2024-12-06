В Некрасовке при поддержке города построят два промышленных предприятия

Инвесторам не придется заниматься административными процедурами, они смогут сразу приступить к проектированию и строительству объектов.

Город объявил о проведении торгов для выбора компаний, которые займутся реализацией крупных инвестиционных проектов. Планируется создать предприятия в таких отраслях, как легкая промышленность, автомобилестроение, производство целлюлозы и бумаги, а также в других направлениях. Два земельных участка под размещение новых производств победителям аукционов предоставят по льготной ставке один рубль в год. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина Москва активно привлекает бизнес к созданию современных производств на территории столицы. Чтобы расширить круг потенциальных инвесторов, город объявил торги на право заключить соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Например, в Некрасовке победители аукционов в течение пяти лет смогут арендовать земельные участки общей площадью 1,34 гектара по льготной ставке один рубль в год. За это время они должны будут построить и запустить новые предприятия», — рассказал Максим Ликсутов.

Город уже подготовил участки земли для строительства и определил их назначение. Таким образом, инвесторам не придется заниматься административными процедурами, можно будет сразу приступить к проектированию и строительству объектов. Так, в Некрасовке в рамках МаИП планируется создать предприятия автомобилестроительной, легкой, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности. Общая площадь объектов составит около 10,7 тысячи квадратных метров.

«Москва уже имеет успешный опыт создания промышленных предприятий в рамках МаИП. Например, в 2023 году компания “Альфа Автоматив Техноложиз” запустила промышленный комплекс площадью более 36 тысяч квадратных метров. Сегодня здесь выпускают кузовные детали для легковых автомобилей и создано свыше 300 рабочих мест», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В столице одобрено и реализуется свыше 90 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч рабочих мест. Более половины из них реализуется на льготных условиях: земельные участки для строительства предприятий город предоставил инвесторам по льготной ставке один рубль в год.