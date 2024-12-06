В Республике Дагестан дали старт строительству и реконструкции участка трассы Р-217 «Кавказ» в обход Дербента

Сегодня в Дагестане прошла церемония установки реперного знака, символизирующая старт работ на этом стратегически важном объекте.

В мероприятии приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, министр транспорта и дорожного хозяйства субъекта Джамбулат Салавов, а также начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Федеральная трасса Р-217 «Кавказ» входит в транспортный коридор международного значения «Север – Юг», выступая стратегическим элементом дорожной инфраструктуры региона. Кроме того, логистическая артерия является ключевым маршрутом для грузовых и пассажирских перевозок в направлении Азербайджана и стран Ближнего Востока.

Роман Новиков отметил значимость строительства обхода не только для Республики Дагестан, но и для всего СКФО.

«Обход города Дербента представляет собой сложный технический проект, который сочетает в себе не только высокие стандарты технического мастерства, но и учитывает важные аспекты сохранения культурного наследия и экологической безопасности. Проект направлен на решение ключевых вопросов, связанных с охраной исторических памятников и улучшением качества жизни. Важно, чтобы при реализации таких проектов сохранялась гармония между развитием инфраструктуры и уважением к уникальному культурному контексту региона. Я уверен, что слаженная работа и опыт, накопленный дорожниками республики, позволят нам успешно реализовать этот проект», – подчеркнул он.

Напомним, что проектирование нового маршрута велось с учетом расположения объектов культурного наследия народов России, границ города, а также территории природного парка «Джалган».

Глава ведомства также добавил, что в 2025 году планируется строительство северного обхода города Махачкалы. Таким образом, к 2030 году должны быть реализованы все задачи по модернизации автомобильной дороги Р-217 «Кавказ».

Сергей Меликов со своей стороны акцентировал внимание, что новая дорога прежде всего снимет нагрузку с улично-дорожной сети Дербента, что значительно повысит ее пропускную способность. Он добавил, что это положительно повлияет на качество жизни горожан, туристов и на инвестиционную привлекательность Дагестана в целом.

«Наша задача – обеспечить гармоничное и комплексное развитие территорий, прилегающих к новой дороге. Этот участок дороги наряду с обходами Хасавюрта и Махачкалы должен стать визитной карточкой Дагестана для жителей и гостей республики. Именно такие проекты позволяют нам в полной мере реализовать транзитный потенциал Дагестана», – подчеркнул глава региона.

Александр Лукашук сообщил, что решение о строительстве участка IБ категории протяженностью 33 км в обход Дербента было принято для предотвращения заторов и создания комфортных условий для всех участников дорожного движения.

Проект включает в себя строительство четырех двухуровневых транспортных развязок, четырех путепроводов, двух эстакад, двух мостов и двух тоннелей. На всем протяжении объекта будут установлены линии современного электроосвещения, бетонные ограждения по оси проезжей части и металлические барьерные ограждения.

Текущий двухполосный участок трассы «Кавказ» в настоящее время испытывает значительные нагрузки из-за увеличившегося трафика. По прогнозам специалистов, к 2041 году среднесуточная интенсивность движения может вырасти до 30 тысяч автомобилей. В часы пик на этом участке возникают заторы, что негативно сказывается на транспортной и экологической безопасности региона. Ожидается, что новый обход сможет справляться с потоком до 35 тысяч автомобилей в сутки, что полностью соответствует прогнозируемым потребностям в перевозках на ближайшие годы.