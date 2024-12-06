Хищение средств у «Россети Центр» в Тверской области привело к отключениям электроэнергии
26 минут назад
99
Время чтения ≈ 2 минуты
«Россети Северный Кавказ» пресекли в Кабардино-Балкарии майнинг-хищение электроэнергии на 1,4 млн рублей
3 часа назад
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» пресекли в селении Урвань Урванского района майнинг-хищение электроэнергии. В ходе совместных контрольных мероприятий с правоохранительными органами энергетики обнаружили в одном из домовладений садоводческого товарищества подключение к электрической сети в обход прибора учета. При осмотре рабочая груп...
Авария на Благовещенской ТЭЦ: отключения энергии продолжатся
04 дек. 2024, 12:15:00
Авария произошла на паропроводе редукционно-охладительной установки Благовещенской ТЭЦ. Подача тепла восстановлена, но отключения электроэнергии продолжатся, сообщает пресс-служба правительства Приамурья. Энергетики зафиксировали сбой в работе оборудования 4 декабря в 05:57 (3 декабря в 23:57 мск). В министерстве ЖКХ Амурской области указали, что вышел из строя паропровод редукционно-охладитель...
Около 750 специалистов восстанавливают энергоснабжение в Тверской области
28 нояб. 2024, 18:00:00
Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в отдельных населенных пунктах Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг. "В мероприятиях задействованы сотрудники Россетей и АО "Тверьгорэлектро", представители регионального МЧС, Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств и лесопользователи - всего 249 бригад в составе пор...
«Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами выявили незаконную майнинговую ферму в Махачкале
25 нояб. 2024, 12:30:00
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружили и изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии....
«Россети» ликвидируют последствия экстремальной непогоды в европейской части России
22 нояб. 2024, 12:00:05
Группа «Россети» восстанавливает электроснабжение потребителей в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральном округах, нарушенное в результате прохождения циклона «Квитерия» 21-22 ноября. Об этом сообщил заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов в ходе специального штаба сетевого комплекса. В 21 регионе...
«Россети Северный Кавказ» совместно с силовиками выявили незаконную криптоферму в Дагестане
18 нояб. 2024, 18:00:00
Сотрудники филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» совместно с представителями правоохранительных органов провели рейд по выявлению майнинг-ферм на территории Кизилюртовского района Дагестана. В ходе проверок в населенном пункте Султанянгиюрт на территории СНТ «Сулак» была обнаружена криптоферма с 177 аппаратами для майнинга криптовалюты. Исходя из...
Более 10 тысяч человек остались без света в Крыму из-за технологического нарушения на сетях
18 нояб. 2024, 13:45:05
Свыше 10 тысяч человек остались без света на западе, севере и востоке Крыма из-за технологических нарушений в сетях госпредприятия "Крымэнерго", сообщил в понедельник первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. "Обесточено: 50 ТП, 4777 точек поставок (10387 человек)", - написал Воронкин в своем телеграм-канале. Без света частично осталась Евп...
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» совместно с представителями полиции пресекли в Кунгурском муниципальном округе деятельность незаконных майнеров
18 нояб. 2024, 12:15:11
В ходе рейдового мероприятия в одном из населенных пунктов Кунгурского муниципального округа энергетики «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный объект. Окружённая забором территория охранялась двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками. В отдалении от жилого дома находилась бытовка. В торцовой стене хозяйственной постройки были размещены пять вентиляторов. С противополож...
Майнинг-хищение электроэнергии на 85 млн рублей пресекли «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии
15 нояб. 2024, 13:00:10
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» пресекли крупное майнинг-хищение электроэнергии. В последние месяцы энергетики фиксировали резко возросший уровень потребления энергоресурса в центральной части города Назрани: рабочие группы на постоянной основе проводили комплексный аудит участка. 30 октября в ходе совместного рейда специалисты Назр...
«Мособлэнерго» выявило деятельность незаконной майнинговой фермы в Подмосковье
07 нояб. 2024, 17:15:00
Специалисты департамента безопасности «Мособлэнерго» совместно с правоохранительными органами выявили факт незаконного подключения к сетям компании с целью обеспечения работы оборудования майнинговой фермы. В ходе проверки узла учета электроэнергии, проводимой работниками «Мособлэнерго» с привлечением правоохранительных органов на территории г.&n...
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» усиливают помощь Березниковскому городскому округу в восстановлении электроснабжения водозабора «Извер»
07 нояб. 2024, 13:00:18
Напомним, в соответствии с решением Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Пермского края энергетики системобразующей территориальной сетевой организации (СТСО), которой в крае является ПАО «Россети Урал», приступили к оказанию помощи «ОРЭС-Прикамья» в восстановлении подачи электроэнергии городским объектам системы водоснабжения. В настоящее время энергетики...
Энергетики «Россети Центр» в круглосуточном режиме ликвидировали последствия циклона «Мартина»
06 нояб. 2024, 10:30:00
Генеральный директор группы компаний «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, основной темой которого стала ликвидация последствий циклона «Мартина». Напомним, 2 ноября ураганный ветер и снегопад спровоцировали локальные технологические нарушения на энергообъектах в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Вторая волна циклона в...
Компания:
Специалисты «Дагэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей после ураганного ветра
05 нояб. 2024, 15:30:15
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» устраняют технологические нарушения на энергообъектах Махачкалы, Каспийска, Шамильского, Тляратинского, Цунтинского районов Дагестана, вызванные шквалистым ветром с порывами до 30 м/с. Основная причина перерывов электроснабжения – падение деревьев на линии электропередачи (ЛЭП). Сильный ветер с корнем выры...
Энергетики «Россети Северный Кавказ» восстанавливают нарушенное сильным ветром электроснабжение населенных пунктов Ставрополья
05 нояб. 2024, 12:30:00
Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» сегодня с раннего утра восстанавливают электроснабжение части Предгорного района Ставрополья, нарушенное из-за сильного ветра. Жителям нескольких населенных пунктов специалисты уже оперативно восстановили подачу энергоресурса. В настоящий момент работы ведутся в селах Юца, Джуца, Этока, хуторах Тамбу...
Около 100 обрывов ЛЭП произошло в ростовском Новочеркасске из-за сильного ветра
02 нояб. 2024, 16:00:14
Аварийные службы ликвидируют последствия шквалистого ветра в Новочеркасске (Ростовская область), сообщил глава администрации муниципалитета Юрий Лысенко. "В городе зафиксированы около 100 обрывов проводов линий электропередач и более 50 поваленных стихией деревьев. Аварийные бригады "Донэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение в жилых домах, ведутся работы п...
Крупнейший производитель микроэлектроники в России испытывает сложности с восстановлением производства после атаки беспилотника
22 окт. 2024, 10:30:09
Производственные и административные корпуса брянского предприятия по производству электронной техники «Группы Кремний Эл» подверглись атаке беспилотников ВСУ. В результате нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки, сообщил 21 октября гендиректор группы Олег Данцев. Нападение произошло, вероятно, ещ...
Пригород Симферополя обесточен
14 окт. 2024, 16:00:15
Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". "Аварийное отключение в Симферопольском районе. Населенные пункты: Теплое, Клиновка, Украинка, Андрусово, Константиновка. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении. Энергетики планируют восстановить подачу света в ближайш...
Пожар в Свердловской музкомедии случился из-за замыкания удлинителя
03 окт. 2024, 14:30:02
Стало известно, из-за чего в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии начался серьезный пожар. Напомним, ЧП произошло днем 2 октября в Екатеринбурге. Очевидцы рассказывали, что дым повалил из здания около 14:00. Пожар начался с гримерного помещения. Вскоре к месту инцидента прибыли 36 сотрудников МЧС. Испуганные люди вылазили из окон на крыши, откуда их снимали пожа...
На пермском химическом заводе произошел пожар
30 сент. 2024, 13:45:00
На заводе "Камтэкс-Химпром" произошёл пожар. Об этом сообщает ИА URA.RU со ссылкой на телеграм-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости". Со слов очевидцев, что на заводе "Камтэкс-Химпром" сгорели очистные сооружения. Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю уточнила, что площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров. Согласно предварительной информации, причиной возго...
Пожар на площади 3600 метров на территории кабельной площадки СПКБ в Подольске
20 сент. 2024, 13:20:10
По сообщениям из разных источников и telegram-каналов в Подольске на территории кабельного кластера СПКБ-Техно произошел крупный пожар. Огонь охватил площадь около 3600 метров. О пострадавших информации нет. На территории работает сразу несколько пожарных рассчетов. Очаг возгорания находился на территории заводоуправления СПКБ Техно. Официальной информации о причинах возгорания и ущербе...