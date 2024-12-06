Хищение средств у «Россети Центр» в Тверской области привело к отключениям электроэнергии

Свыше 10 тысяч человек остались без света на западе, севере и востоке Крыма из-за технологических нарушений в сетях госпредприятия "Крымэнерго", сообщил в понедельник первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. "Обесточено: 50 ТП, 4777 точек поставок (10387 человек)", - написал Воронкин в своем телеграм-канале. Без света частично осталась Евп...