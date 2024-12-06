Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за декабрь 2024 года
06 дек. 2024, 16:45:05
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На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за декабрь 2024 года.
Журнал доступен бесплатно для членов СИГРЭ или по платной подписке для всех желающих.
Содержание номера:
— Editorial
— Global Connections
- It takes a World, CIGRE, to ful ll the Energy Transition
- Realizing More from Less: Co-evolution of Supply and Demand in the Technologically Transformative Era
- CSG Promotes the Construction of New Type of Power Systems through Technology Innovation
— Technology E2E
- Challenges for Mitigating Natural Disasters on Overhead Transmission Lines - Strong Wind
- Development of Microgrids for Rural Electri cation in India: The Case of Keonjhar
- Recent Developments of Eco-Friendly Power Transformer Fluids in Korea
- Key Technology for Large-scale Clean Energy Transmission
— Global Leadership Perspectives
- Building Strong Relationships: The Foundation of Effective Collaboration
— Life of Association
- CIGRE Medal 2024: Mladen Kezunovic
- Paris Session 2024 - Forum CIGRE Women In Energy
- Paris Session CEO Forum Electri cation of the Economy: The Role of the Electricity Sector in Global Decarbonization
- Next Generation Network (NGN) Convenes Successful Activities at the 2024 Paris Session
- CIGRE NGN: Discussion with Maigha
- India’s enthusiastic participation in CIGRE activities
- CIGRE South East European Regional Council - RSEEC 2024
- IEC Award 2024: Elias Ghannoum
— Annual Reports
- SC D1 > Materials and emerging test techniques
- SC D2 > Information Systems, Telecommunications and Cybersecurity
— Technical Brochures
- TB 942 WG C1.48 Role of Hydrogen in energy transition opportunities and challenges from technical and economic perspectives
- TB 943 JWG C4/C2.58/IEEE Evaluation of Voltage Stability Assessment Methodologies in Modern Power Systems with High Penetration of Inverter-Based Resources
- TB 944 WG A2.57 Effects Of DC BIAS On Power Transformers
- TB 945 JWG B1/B3.74 Recommendations for a performance guideline of Solid Insulated Busbars
- TB 946 WG C2.42 The impact of the growing use of machine learning/Arti cial Intelligence in the operation and control of Power Networks from an Operational perspective
- TB 947 WG A3.48 Fourth CIGRE international reliability survey on equipment operated in 2014-2017
- TB 948 JWG C5/C1.35 Integration of hydrogen in electricity markets and sector regulation
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