Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за декабрь 2024 года

Приглашаем вас принять участие в круглом столе «Инновации и оборудование для повышения эффективности и бесперебойной работы электрических сетей». Организатор – газета «Энергетика и промышленность России» совместно с НТЦ ЕЭС. Мероприятие пройдет в рамках деловой программы МФЭС-2024 3 декабря с 13.00 до 16.00 в «Крокус Экспо», конференц-зал J, пав...