На ТОР «Приморье» в 2026 году начнет работу завод по производству вентиляционного оборудования

Компания «ВАЕР-ВОСТОК» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» для строительства завода по производству вентиляционного оборудования с применением новейших технологий. Продукция – вентиляторы, чиллеры, кондиционеры, компрессоры и другое оборудование – будет предназначена для промышленных объектов, медицинских учреждений, жилых комплексов и спортивных сооружений. После выхода на проектную мощность в год планируется выпускать более 8 000 единиц продукции. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вкладывает 511 млн рублей, создается 90 рабочих мест.

«Завод будет состоять из двух производственных цехов площадью по 1500 кв м каждый, а также административно-бытового комплекса площадью 1500 кв. м. В цехах предусмотрены участки для лазерной резки, гибки, сварки, сборки оборудования и складирования готовой продукции. Для работы с передовым оборудованием и новейшими технологиями наши сотрудники пройдут специальное обучение», - сообщил директор ООО ВАЕР-ВОСТОК» Сергей Паршин.

Основные поставки продукции резидент ТОР будет выполнять на промышленные объекты, в медицинские учреждения, жилые комплексы и спортивные сооружения. Ввод в эксплуатацию первого цеха намечен на второй квартал 2026 года, второй цех начнет работу в первом квартале 2027 года. Среди основных наименований: каркасные установки, канальное вентиляционное оборудование, вентиляторы общепромышленные и вентиляторы дымоудаления, противопожарные и дымовые клапаны, щиты автоматического питания и управления, центральные кондиционеры, чиллеры AWD, гидромодули AQ-WA, компрессорно-конденсаторные блоки REA.

Сергей Паршин отметил, что продукция будет отвечать всем современным требованиям, отличаться энергоэффективностью, высокой точностью и устойчивостью к износу, сможет быть адаптирована под конкретные условия эксплуатации, в том числе интегрирована в системы «умного дома».

«Компания имеет опыт обширный работы в сфере машиностроения, производства вентиляционного оборудования, а также производства автоматики. В настоящий момент в Воронежской области мы уже реализуем проект по строительству подобного завода. Построено 2 цеха, идет строительство АБК. Ранее были выполнены поставки и монтаж оборудования и вентиляционных систем на ряд крупных объектов, среди которых атомная электростанция в Народной Республике Бангладеш, Тульский завод растительных масел, Оздоровительный комплекс Лужники, Московский нефтеперерабатывающий завод, Комбикормовый завод в Воронежской области и другие», - сказал Сергей Паршин.

По словам заместителя генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергея Скалия, реализация проекта позволит обеспечить потребителей на Дальнем Востоке востребованным оборудованием местного производства, а также создаст значительное количество новых рабочих мест, которые займут высококвалифицированные специалисты, обученные силами инвестора. Кроме того, проект создаст возможности для развития смежных отраслей, таких как логистика, строительство и обслуживание оборудования.

«Такие проекты должны реализовываться с поддержкой государства. Заметно повысить экономическую эффективность инвестиционного проекта позволят налоговые льготы и административные преференции. Также КРДВ предоставит новому резиденту ТОР «Приморье» земельный участок в льготную аренду, обеспечит подключение к системам газо-, водо- и электроснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Мы комплексно сопровождаем создание нового завода на всех этапах, окажем поддержку в построении кооперационных связей, сбыте и продвижении продукции, кадровом и правовом обеспечении», - заявил Сергей Скалий.

По данным КРДВ, резиденты ТОР «Приморье» реализуют 120 проектов, 27 из них уже выведены на операционную стадию. Бизнес вложил в экономику региона более 39 млрд рублей, создал 3,2 тыс. рабочих мест.