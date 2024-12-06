«Россети Кубань» отремонтировали более 160 энергообъектов в восточных районах Краснодарского края

С начала 2024 года специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт свыше 160 энергообъектов основной и распределительной сети в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

Проведены технические мероприятия на высоковольтном оборудовании 19 подстанций и 16 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ. Специалисты установили и отремонтировали 22 км ЛЭП, свыше 2,6 тыс. изоляторов.

Существенный объем работ выполнен на объектах распределительной сети. На 63 воздушных линиях электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ заменили 260 опор, 1,1 тыс. изоляторов и более 40 км неизолированного провода. Также отремонтировано более 60 комплектных трансформаторных подстанций, на которых обновили автоматические выключатели, разрядники, разъединители и другие элементы.

Для предупреждения технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода энергетики расчистили свыше 90 га вдоль трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

В целях улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты заменили порядка 450 ответвлений к частным домовладениям с использованием современного самонесущего изолированного провода (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволит снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.