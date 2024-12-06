«Россети Новосибирск» подготовили электросети почти для двух десятков ФАП

В Новосибирской области несколько лет реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы. В 2024 году планируется ввод более 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) .

Как системообразующая территориальная сетевая организация региона, компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») неизменно участвует в процессе обеспечения надежным электроснабжением социально значимых объектов, в т.ч. в сфере здравоохранения . В течение года уже создана возможность для технологического присоединения 19 ФАП в 16 муниципальных районах области. Для электроснабжения медицинских учреждений энергетики выделили 520 кВт мощности и построили почти 700 м линий электропередачи с применением современного изолированного провода, обладающими повышенной устойчивостью. По каждому объекту специалистами заложен запас присоединяемой мощности, чтобы обеспечить все нужды лечебного учреждения, а также для перспективных проектов по оснащению и применению современного высокотехнологичного медицинского оборудования. В реализацию этих проектов компания вложила более 620 тысяч рублей.

Электросетевую инфраструктуру подготовили для ФАП в достаточно отдаленных населенных пунктах – там, где вопрос получения медицинской помощи населением стоит достаточно остро.

Например, в поселке Барлак ФАП построен по новому проекту большой площади – порядка 166 кв.м, в нем помимо медицинских помещений предусмотрено жилье для фельдшера. Для электроснабжения этого объекта здравоохранения энергетики построили 230 м воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и установили современный комплекс учета электроэнергии. Новый медицинский комплекс проходит лицензирование, после чего откроет свои двери для пациентов.

К концу года планируется завершение строительства ФАП в ауле Тебис Чановского района Новосибирской области , где проживает порядка 400 человек. А электросети для долгожданного объекта здравоохранения специалисты «Россети Новосибирск» подготовили еще в сентябре.

Не менее важным в плане социального обслуживания населения является ФАП в поселке Светлый Коченевского района области. Он построен в течение 2024 года и уже практически готов к приему первых пациентов. А надежность электроснабжения обеспечит новая линия электропередачи протяженностью около 120 м, подключение к которой специалисты завершили в октябре.