«Россети Северный Кавказ» пресекли в Кабардино-Балкарии майнинг-хищение электроэнергии на 1,4 млн рублей

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» пресекли в селении Урвань Урванского района майнинг-хищение электроэнергии.

В ходе совместных контрольных мероприятий с правоохранительными органами энергетики обнаружили в одном из домовладений садоводческого товарищества подключение к электрической сети в обход прибора учета. При осмотре рабочая группа выявила незаконно присоединенное оборудование: 53 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты.

Специалисты составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. Объем похищенного ресурса превысил 380 тысяч киловатт-часов. Ущерб, нанесенный сетевому комплексу региона, оценен почти в 1,4 млн рублей.

Материалы о хищении переданы в правоохранительные органы республики для принятия процессуальных решений в рамках действующего законодательства.

Энергетики уделяют повышенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов, поскольку деятельность «черных» майнеров становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, повышая риск возникновения технологических нарушений и пожаров на энергообъектах. Кроме того, действия нарушителей могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилили работу по пресечению случаев неучтенного потребления энергоресурса. Мероприятия подразумевают комплекс мер, в числе которых контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.