В этом году «Спецкабель» поставил 1664,1 км кабеля для нужд предприятий атомной отрасли. Кабельная продукция «Спецкабеля» соответствует самым высоким стандартам и требованиям и обеспечивает бесперебойную работу оборудования и безопасность сотрудников АЭС.

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Все кабели компании «Спецкабель», в том числе для атомных станций, проходят тщательный контроль и многочисленные испытания, что гарантирует их долговечность и надежность даже в самых сложных условиях эксплуатации. Кроме того, «Спецкабель» располагает всеми необходимыми разрешениями и сертификатами, чтобы поставлять продукцию на объекты атомной промышленности.

Атомная энергетика занимает ключевое место в энергетической стратегии нашей страны. Обладая значительными запасами урана и богатым опытом в ядерной сфере, Россия активно развивает эту отрасль и возводит новые АЭС на своей территории и за рубежом. Согласно прогнозам, к 2042 году доля атомных электростанций среди всех генерирующих мощностей в России достигнет 15,3%. Доля атомной генерации при этом возрастет с нынешних 18,9% до 23,5%.