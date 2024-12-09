Ростовский филиал «Россети Юг» электрифицировал четыре новых отделения связи

Филиал компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» обеспечил электроэнергией четыре новых отделения связи в сельских населённых пунктах Ростовской области. Каждому из них предоставлено по 15 кВт мощности.

Энергетики подключили к электрическим сетям новые офисы «Почты России» в хуторах Зайцевка Красносулинского района, Майорский Орловского района, Титов и Бакланники Семикаракорского района. Общая численность населения здесь превышает две тысячи человек.

Почтовые отделения построены в хуторах в формате быстровозводимых конструкций, поскольку здесь отсутствовали подходящие здания или старые находились в ветхом состоянии. Теперь местные жители смогут получать не только почтовые и финансовые услуги, но и, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале «Госуслуги», воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, самостоятельно измерить давление и уровень кислорода в крови. «Почта России» модернизирует подразделения связи в сельских территориях с целью создания и поддержания условий для обеспечения населения качественными, доступными и современными сервисами.