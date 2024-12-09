В Ступино построили новый производственный объект

09 дек. 2024, 15:45:15
730
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Министерство инвестиций,...
Авторы и источники / Правообладателям

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» построили промышленный объект. Так, Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») получил все необходимые разрешения для запуска в эксплуатацию нового производства.

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» построили промышленный объект. Так, Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») получил все необходимые разрешения для запуска в эксплуатацию нового производства.

Компания «СТЭЗ» в рамках расширения действующего предприятия по выпуску электротехнических и электронных комплектующих изделий завершила строительство нового производственного здания. На территории построенного объекта, общей площадью свыше 1,3 тыс. кв.м, будет размещен цех по металлообработке.

«Инвестиции в проект по модернизации производства компании «СТЭЗ» превысили 440 млн рублей. На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» инвестор будет производить сетевое, телекоммуникационное оборудование, электротехническую, и прочую электронную продукцию. Общее количество рабочих мест на заводе в результате запуска нового производственного цеха составит 80 человек», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии «СТЭЗ» выпускаются клеммы электротехнические винтовые и пружинные, принадлежности для клемм, реле, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений.

Продукция предприятия направлена на расширение импортозамещающего производства полного цикла широкой номенклатуры электротехнических и электронных комплектующих изделий.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
«Системный оператор» ждет роста ВИЭ-генерации в РФ в четыре раза к 2042 году
час назад
Инвестиции в возобновляемую генерацию России до 2035 года могут составить 1,3 трлн руб., заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев на пресс-конференции в ТАСС. По прогнозу "Системного оператора", объем и доля ВИЭ в России к 2042 году вырастут в четыре раза. "В целом мы где то в 4 раза прогнозируем увеличение как объемов, так и доли в б...
Более 40 новостроек по программе реновации обеспечили электроэнергией в этом году
09 дек. 2024, 17:30:24
Организация бесперебойного энергоснабжения жилых домов, в том числе возведенных по программе реновации, находится на особом контроле. Их подключают к сетям в приоритетном порядке. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 40 жилых домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-комму...
НЭО утроил сумму инвестиций в «Островский»
09 дек. 2024, 15:30:15
«Невский экологический оператор» (НЭО) начал строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» в Рощинском лесничестве, что в Выборгском районе Ленобласти. Завод будет принимать 600 тыс. тонн твердых коммунальных (в том числе крупногабаритных) отходов в год. Объем утилизации составит 120 тыс. тонн, компостирования — 240 тыс. тонн. Разрешение на ст...
На станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро идет подготовка к строительству
09 дек. 2024, 15:15:15
Это будет станция мелкого заложения и островного типа — с расположенной посередине платформой и путями по бокам. На первой станции Бирюлевской линии метро «ЗИЛ» продолжаются активные работы по подготовке к строительству. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Сейчас на станции “ЗИЛ&rdquo...
Железную дорогу на Магадан предлагается строить поэтапно
09 дек. 2024, 14:30:18
 В настоящее время Железные дороги Якутии прорабатывают вопрос по разработке предварительного технико-экономического обоснования проекта. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заместителя генерального директора по стратегическому развитию АО «АК «ЖДЯ» Алексея Местникова. Он отметил, что Железные дороги Якутии планируют продолжить работу, направленную на пр...
Открыто движение по новому мосту через реку Преголя в Калининграде
09 дек. 2024, 12:44:29
Новое сооружение придет на смену расположенному рядом двухъярусному мосту, построенному в середине прошлого века. В последние годы этот мост эксплуатировался с ограничениями по грузоподъемности и скорости движения. На данный момент уже запущено движение грузовых поездов, а пассажирские начнут курсировать со второй половины декабря. Мостовой переход имеет длину 237 метров. Его конструкция включа...
Строящийся на ТОР «Камчатка» пассажирский терминал Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский подключен к природному газу
09 дек. 2024, 12:30:00
В рамках договора о технологическом присоединении к сети газораспределения, заключенного между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», к газоснабжению подключен резидент территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка», АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», реализующий про...
На создание отечественных базовых станций до 2030 года направят 16,84 млрд рублей, из которых — 8,2 млрд руб. из федбюджета
09 дек. 2024, 12:15:00
Операторы связи уже начали тестировать оборудование, однако говорят, что для развертывания беспроводных сетей связи нового поколения им необходимы льготные кредиты. Аналитики подчеркивают, что для роста скорости связи необходимо 100–150 тыс. станций ежегодно, а разработчики оборудования надеются выйти на производство в 30 тыс. базовых станций в год. С финальной редакцией федпроекта «...
В Краснодарском крае на М-4 «Дон» стартовал капитальный ремонт моста
09 дек. 2024, 11:59:40
Государственная компания «Автодор» приступила к капитальному ремонту моста через р. Каверзе на 1398-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» у станицы Пятигорская. Участникам дорожного движения следует обращать внимание на требования временных знаков и дорожной разметки. На время ремонта скорость на участке будет снижена до 40 км/ч с сужением проезжей части до 3 метро...
Завод по выпуску высокотехнологичной продукции построят в Новокосине
09 дек. 2024, 11:44:57
Для создания производства площадью 14 тысяч квадратных метров инвесторам предлагают участок на Салтыковкой улице. Город выставил на торги земельный участок в районе Новокосино для строительства нового предприятия. Победитель аукциона возведет его в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и получит льготную арендную ставку. Об этом сообщил заместитель Мэ...
Тамбовский завод «Электроприбор» планирует строительство нового цеха для производства навигационных систем для гражданской авиации
09 дек. 2024, 10:30:18
ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор», входящий в концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех», планирует начать строительство нового цеха по производству бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) для гражданской авиации в 2025 году. Такое заявление было сделано первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым после его поездки в...
Компания «ЭНДЖЕН» завершила очередной этап работ по обеспечению энергоснабжения ключевых для Малмыжского месторождения подстанций в Хабаровском крае
09 дек. 2024, 09:45:27
ООО «ЭНДЖЕН» на регулярной основе сотрудничает с оператором проекта Малмыжского медного месторождения, ООО «Амур Минералс», в вопросах обеспечения электроэнергией строящегося в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината (далее – ГОК). Выполнение работ позволило еще на шаг приблизить реализацию проекта, который станет знаковым для всего Дальнего Востока и отрасли...
В Республике Дагестан дали старт строительству и реконструкции участка трассы Р-217 «Кавказ» в обход Дербента
06 дек. 2024, 17:45:00
Сегодня в Дагестане прошла церемония установки реперного знака, символизирующая старт работ на этом стратегически важном объекте. В мероприятии приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, министр транспорта и дорожного хозяйства субъекта Джамбулат Салавов, а также начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «...
СИБУР запустил первый в России Центр пилотирования технологий в области базовых полимеров
06 дек. 2024, 16:00:00
На базе тобольского кластера производств СИБУРа открыт первый в России и не имеющий аналогов в мире Центр пилотирования технологий. Его запуск позволит до 10 раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров. Центр встроен в вертикаль научно-исследовательский инфраструктуры СИБУРа и станет важным звеном в процессе масштабирования новых продуктов от лабораторного эта...
Компания:
СИБУР
В Некрасовке при поддержке города построят два промышленных предприятия
06 дек. 2024, 15:30:00
Инвесторам не придется заниматься административными процедурами, они смогут сразу приступить к проектированию и строительству объектов. Город объявил о проведении торгов для выбора компаний, которые займутся реализацией крупных инвестиционных проектов. Планируется создать предприятия в таких отраслях, как легкая промышленность, автомобилестроение, производство це...
«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении
06 дек. 2024, 15:00:00
«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использованием технологии Private LTE (pLTE) и NB-loT на территории Качканарского месторождения в Свердловской области. Восемь базовых станций обеспечивают корпоративную сотовую связь на всей территории карьеров и на железнодорожных путях, а также создают радиопокрытие внутри закрытого п...
Новый резидент ТОР «Забайкалье» освоит крупное золото-медное месторождение
06 дек. 2024, 14:45:00
Компания «Промышленные Инвестиции» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» с проектом по разработке золото-медного месторождения «Лугоканское». Объём капитальных вложений в проект составит более 150 млрд рублей. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината мощностью до 14 млн тонн руды в год. После запус...
В Крыму построят жилые и туристические комплексы за 37 млрд рублей
06 дек. 2024, 14:30:00
Соглашения на сумму более 37 млрд рублей по строительству жилых и туристических комплексов, производства гипсокартона и изделий из пластика, подписаны в рамках Ялтинского международного экономического форума, который прошел в Уфе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. "В рамках Ялтинского международного экономического форума, который проходит сегодня в Уфе, подписано 9 соглашений...
На ТОР «Приморье» в 2026 году начнет работу завод по производству вентиляционного оборудования
06 дек. 2024, 13:45:06
Компания «ВАЕР-ВОСТОК» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» для строительства завода по производству вентиляционного оборудования с применением новейших технологий. Продукция – вентиляторы, чиллеры, кондиционеры, компрессоры и другое оборудование – будет предназначена для промышленных объектов, медицинских учреждений, жилых...
Одобрен проект реконструкции станции Сальск Северо-Кавказской железной дороги
06 дек. 2024, 11:00:07
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию станции Сальск в Ростовской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение. Объект включен в состав инвестиционного проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна». По проекту планируется реконструкция двух приемо-отпр...