В Ступино построили новый производственный объект

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» построили промышленный объект. Так, Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») получил все необходимые разрешения для запуска в эксплуатацию нового производства.

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» построили промышленный объект. Так, Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») получил все необходимые разрешения для запуска в эксплуатацию нового производства.

Компания «СТЭЗ» в рамках расширения действующего предприятия по выпуску электротехнических и электронных комплектующих изделий завершила строительство нового производственного здания. На территории построенного объекта, общей площадью свыше 1,3 тыс. кв.м, будет размещен цех по металлообработке.

«Инвестиции в проект по модернизации производства компании «СТЭЗ» превысили 440 млн рублей. На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» инвестор будет производить сетевое, телекоммуникационное оборудование, электротехническую, и прочую электронную продукцию. Общее количество рабочих мест на заводе в результате запуска нового производственного цеха составит 80 человек», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии «СТЭЗ» выпускаются клеммы электротехнические винтовые и пружинные, принадлежности для клемм, реле, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений.

Продукция предприятия направлена на расширение импортозамещающего производства полного цикла широкой номенклатуры электротехнических и электронных комплектующих изделий.