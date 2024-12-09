«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»: Продолжаем рассказывать о новой линейке кабеля под торговой маркой «PowerMax»

09 дек. 2024, 16:00:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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Сегодня будут проведены очередные пожарные испытания. Цель испытаний — наблюдение за поведением кабеля под воздействием открытого пламени при групповой прокладке. Для этого подготовлены 109 отрезков кабеля, одна горелка и запланировано воздействие огнем в течение 40 минут.

Кабель PowerMax® при групповой прокладке не поддерживает горение, обладает низким дымо- и газовыделением. Так ли это на самом деле, узнаем в процессе испытаний.

PowerMax® – это повышенная прочность сопротивления изоляции, быстрый и легкий монтаж, долговечность, низкие электропотери, повышенные характеристики токопроводящей жилы и изоляции.

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.
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