«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»: Продолжаем рассказывать о новой линейке кабеля под торговой маркой «PowerMax»

Сегодня будут проведены очередные пожарные испытания. Цель испытаний — наблюдение за поведением кабеля под воздействием открытого пламени при групповой прокладке. Для этого подготовлены 109 отрезков кабеля, одна горелка и запланировано воздействие огнем в течение 40 минут.

Кабель PowerMax® при групповой прокладке не поддерживает горение, обладает низким дымо- и газовыделением. Так ли это на самом деле, узнаем в процессе испытаний.

PowerMax® – это повышенная прочность сопротивления изоляции, быстрый и легкий монтаж, долговечность, низкие электропотери, повышенные характеристики токопроводящей жилы и изоляции.