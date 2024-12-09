Кредитный рейтинг IEK GROUP подтвержден на уровне ruА-, прогноз стабильный

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (коммерческое обозначение — IEK GROUP) на уровне ruА-, прогноз по рейтингу стабильный.

В основе высокой оценки рейтингового агентства лежат сильные рыночные и конкурентные позиции IEK GROUP, высокая маржинальность, позитивная оценка блока ликвидности и низкая долговая нагрузка. Также на присвоение рейтинга повлияли высокий уровень организации риск-менеджмента, наличие в совете директоров независимого директора и информационная открытость компании для инвесторов.

Решения IEK GROUP востребованы во важнейших отраслях российской экономики: строительстве, ЖКХ, инфраструктуре, промышленности, энергетике и телекоммуникациях. Компания стабильно увеличивает объем продаж и продолжает поддерживать высокую рентабельность, благодаря развитию собственного производства, оптимизации расходов и разработке новых продуктов, подчеркивает «Эксперт РА».

«С 2021 года компания получает инвестиционный рейтинг „Эксперт РА“, ежегодно подтверждая надежность своих финансовых инструментов, — отмечает финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев. — За последние 2 года мы успешно провели два выпуска облигаций общей суммой 4 млрд рублей. Бумаги IEK GROUP пользуются высоким розничным спросом: для инвесторов это выгодное вложение со стабильным доходом и вклад в развитие электротехнической отрасли. Уровень ruА- — это первая ступень инвестиционного рейтинга, позволяющая даже самым консервативным инвесторам, таким как НПФ, вкладывать средства в бумаги нашей компании. Мы уверены, что финансовая устойчивость IEK GROUP, доверие со стороны партнеров и инвесторов станут гарантией дальнейшего повышения рейтинга».

Пресс-релиз рейтингового агентства «Эксперт РА» опубликован на сайте raexpert.ru.