НЭО утроил сумму инвестиций в «Островский»

«Невский экологический оператор» (НЭО) начал строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» в Рощинском лесничестве, что в Выборгском районе Ленобласти. Завод будет принимать 600 тыс. тонн твердых коммунальных (в том числе крупногабаритных) отходов в год. Объем утилизации составит 120 тыс. тонн, компостирования — 240 тыс. тонн. Разрешение на строительство объекта регоператор получил в начале ноября. Достроить завод планируют к концу 2025 года, а запустить в эксплуатацию — в начале 2026 года.

Стоимость строительства КПО может составить 20 млрд рублей. Такова предельная сумма реализации проекта согласно заключению Главгосэкспертизы, рассказала журналистам гендиректор НЭО Екатерина Горшкова 6 декабря.

Изначально, согласно территориальной схеме «обращения с отходами производства и потребления» до 2024 года, объем инвестиций в КПО «Островский» составлял 6,6 млрд рублей. В июле 2023 года предполагаемое финансирование проекта возросло до 10 млрд рублей. В сентябре 2024 года госпожа Горшкова отмечала, что сметная стоимость объекта может составить около 14 млрд рублей, но более точную цифру можно будет назвать после заключения Главгосэкспертизы.

Позже Смольный оценил строительство КПО в 16,3 млрд руб. В конце ноября наблюдательный совет федерального оператора по обращению с отходами РЭО утвердил решение о предоставлении КПО «Островский» льготного займа в объеме 14,606 млрд рублей. Сумма будет выдана из средств от выпуска облигаций РЭО. Недостающую часть денег НЭО направит из заемных средств акционеров компании.

Как поясняли «Ъ-СПб» в пресс-службе НЭО, рост стоимости проекта связан с подготовкой площадки для строительства (ранее на этом месте был карьер), в том числе площадки для размещения «хвостов» (неперерабатываемых остатков). Также в компании уточнили, что ключевая ставка ЦБ изменилась, а цены на стройматериалы, технику и оборудование выросли.

КПО «Островский» станет первым из трех комплексов (еще «Дубровка» и «Брандовка»), которые НЭО планирует построить на территории Ленобласти. При этом реализация всех мусорных заводов в регионе столкнулась с негативной реакцией общественности.

Касательно «Островского» инициативная группа обращалась в суд с иском о требовании отменить решение о переводе участка из лесного фонда в земли промышленности, однако суд принял сторону НЭО. Общественники, не согласившись с решением, решили обжаловать заключение государственной экологической экспертизы.

Как пояснила «Ъ-СПб» госпожа Горшкова, судебное разбирательство ведется, но решение по нему еще не вынесено.

«Неизвестно, сколько будет длиться разбирательство, но у нас есть четкая задача. Мы стараемся как можно быстрее построить современный комплекс, чтобы закрыть старые полигоны, которые дальше уже не могут использоваться, например, "Новый Свет". Юридически на строительство КПО "Островский" эти судебные разбирательства никак не влияют. У нас есть все разрешительные документы, на текущий момент действующие и актуальные»,— уточнила Екатерина Горшкова.

Параллельно со строительством КПО «Островский» компания продолжает поиск подходящего участка земли для размещения КПО «Юго-Западный» («Брандовка») в Ломоносовском районе Ленобласти. Реализация проекта также столкнулась с недовольством жителей, которые выступили против появления объекта, указывая на близость к нему водоподводящей системы фонтанов ГМЗ «Петергоф» и на возможность попадания в нее фильтрата с полигона КПО.

Госпожа Горшкова уточнила, что в качестве альтернативной «Брандовке» площадки регоператор рассматривает участки в Тосненском и Ломоносовском районах.

Судебное разбирательство между НЭО и Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов длится с мая 2023 года. Объектом спора стал карьер Дубровка, который компания пытается исключить из госреестра водных объектов, чтобы построить на его месте КПО.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы отказал НЭО в исключении карьера из Госреестра, на что компания подала апелляционную жалобу. Как отмечала госпожа Горшкова, из-за судебного процесса сроки ввода, вероятно, выйдут за пределы 2027 года.

Владимир Колодчук